Салиба уверен, что "Арсенал" выиграл бы Премьер-Лигу, если бы не его травма

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба уверен, что "канониры" выиграли бы Премьер-Лигу в прошлом сезоне, если бы не его травма.

Из-за травмы спины Салиба пропустил заключительные 11 матчей своего дебютного сезона за "Арсенал", и потеря Вильяма совпала с резким ухудшением результатов "канониров".



В этих 11 матчах "Арсенал" лишь дважды сохранил свои ворота на замке, и 22-летний француз чувствует, что с ним в строю сезон закончился бы по-другому.



"Я провел хороший сезон в прошлом году".



"К сожалению, по ходу прошлого сезона я получил травму во время финишного спурта. Ясное дело, я был слегка расстроен, но сейчас новый сезон с новыми амбициями, и я надеюсь, мы выступим лучше".



"Для меня очевидно, что "Арсенал" стал бы чемпионом (если бы не травма). Но травмы — это часть современного футбола, и сейчас мы сосредоточены на этом сезоне", — приводит слова Салиба Evening Standard.