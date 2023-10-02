В "Юнайтед" обеспокоены формой Рэшфорда
Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" обеспокоен формой нападающего Маркуса Рэшфорда на старте нового сезона.
В прошлом сезоне Рэшфорд забил 30 голов за "Юнайтед" с учетом всех соревнований, благодаря чему заслужил новый контракт с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю.
Однако после заключения этой роскошной сделки результативность Рэшфорда резко ухудшилась. 25-летний англичанин отличился против "Арсенала" 3 сентября, и это его единственный гол в восьми матчах нового сезона.
Невыразительная форма Рэшфорда сыграла свою роль в том, что "Юнайтед" забил только семь голов в семи матчах нового сезона Премьер-Лиги и имеет разницу мячей -4, что совершенно неприемлемо после потраченных при Эрике Тен Хаге 400 миллионах фунтов.
Как сообщает Daily Mirror, в "Юнайтед" обеспокоены формой Рэшфорда, его притупившимся голевым чутьем, принятием решений, а также нередко унылым видом Маркуса на футбольном поле.
Тен Хаг в целом обеспокоен ментальной хрупкостью своих звезд и их неумением справляться с негативом, особенно когда дела на футбольное поле идут плохо.
02.10.2023 22:00
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