Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" обеспокоен формой нападающего Маркуса Рэшфорда на старте нового сезона.

В прошлом сезоне Рэшфорд забил 30 голов за "Юнайтед" с учетом всех соревнований, благодаря чему заслужил новый контракт с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю.



Однако после заключения этой роскошной сделки результативность Рэшфорда резко ухудшилась. 25-летний англичанин отличился против "Арсенала" 3 сентября, и это его единственный гол в восьми матчах нового сезона.



Невыразительная форма Рэшфорда сыграла свою роль в том, что "Юнайтед" забил только семь голов в семи матчах нового сезона Премьер-Лиги и имеет разницу мячей -4, что совершенно неприемлемо после потраченных при Эрике Тен Хаге 400 миллионах фунтов.



Как сообщает Daily Mirror, в "Юнайтед" обеспокоены формой Рэшфорда, его притупившимся голевым чутьем, принятием решений, а также нередко унылым видом Маркуса на футбольном поле.



Тен Хаг в целом обеспокоен ментальной хрупкостью своих звезд и их неумением справляться с негативом, особенно когда дела на футбольное поле идут плохо.