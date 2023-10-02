Почеттино: "С Мудриком нельзя спешить"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что вингер Михаил Мудрик все еще находится в процессе адаптации.
Перебравшись в "Челси" из "Шахтера" в январе, Мудрик столкнулся с тем, что его новый клуб оказался в зоне турбулентности из-за тренерских перестановок и большой текучки игроков.
Почеттино — уже третий после Грэма Поттера и Фрэнка Лэмпарда тренер, с которым Михаилу приходится работать в "Челси". Поэтому Маурисио понимает, насколько это сложно для 22-летнего украинца.
"Это хороший вызов для него и для нас (тренерского штаба)".
"Миша — очень талантливый игрок, но с ним нельзя спешить. Сейчас он пытается быть более открытым к новым вещам и адаптироваться к тому, чтобы принимать более активное участие в каждой ситуации — не только на поле, но и за его пределами".
"Он прикладывает огромные усилия, чтобы интегрироваться и понимать, что значит играть как команда", — цитирует Почеттино Evening Standard.
02.10.2023 21:00
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Последние комментарии:
Долго что-то. За 22-летнего пацана отдавать такие деньги и забивать место в составе это вообще глупо. Можно было купить топов за меньшие деньги и ориентироваться на победу и динамику развития, а не непонятно что в будущем, что уже разваливается - достаточно посмотреть на статистику за последнее время, как и на место в таблице
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Всё пучком, ребята. Не торопись, покупай живопись.
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Лучше поспешить и продать
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ну, если игрок и тренер єто понимаю, то все будет хорошо.
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