Почеттино: "С Мудриком нельзя спешить"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что вингер Михаил Мудрик все еще находится в процессе адаптации.

Перебравшись в "Челси" из "Шахтера" в январе, Мудрик столкнулся с тем, что его новый клуб оказался в зоне турбулентности из-за тренерских перестановок и большой текучки игроков.



Почеттино — уже третий после Грэма Поттера и Фрэнка Лэмпарда тренер, с которым Михаилу приходится работать в "Челси". Поэтому Маурисио понимает, насколько это сложно для 22-летнего украинца.



"Это хороший вызов для него и для нас (тренерского штаба)".



"Миша — очень талантливый игрок, но с ним нельзя спешить. Сейчас он пытается быть более открытым к новым вещам и адаптироваться к тому, чтобы принимать более активное участие в каждой ситуации — не только на поле, но и за его пределами".



"Он прикладывает огромные усилия, чтобы интегрироваться и понимать, что значит играть как команда", — цитирует Почеттино Evening Standard.