Почеттино: "С Мудриком нельзя спешить"

Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что вингер Михаил Мудрик все еще находится в процессе адаптации.

Перебравшись в "Челси" из "Шахтера" в январе, Мудрик столкнулся с тем, что его новый клуб оказался в зоне турбулентности из-за тренерских перестановок и большой текучки игроков.

Почеттино — уже третий после Грэма Поттера и Фрэнка Лэмпарда тренер, с которым Михаилу приходится работать в "Челси". Поэтому Маурисио понимает, насколько это сложно для 22-летнего украинца.

"Это хороший вызов для него и для нас (тренерского штаба)".

"Миша — очень талантливый игрок, но с ним нельзя спешить. Сейчас он пытается быть более открытым к новым вещам и адаптироваться к тому, чтобы принимать более активное участие в каждой ситуации — не только на поле, но и за его пределами".

"Он прикладывает огромные усилия, чтобы интегрироваться и понимать, что значит играть как команда", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Мудрик, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2023 21:00

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  1. sisyazavr 02.10.2023 21:41 # sisyazavr
    Долго что-то. За 22-летнего пацана отдавать такие деньги и забивать место в составе это вообще глупо. Можно было купить топов за меньшие деньги и ориентироваться на победу и динамику развития, а не непонятно что в будущем, что уже разваливается - достаточно посмотреть на статистику за последнее время, как и на место в таблице

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  2. electric 02.10.2023 21:41 # electric
    Всё пучком, ребята. Не торопись, покупай живопись.

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  3. ganinilyha 02.10.2023 21:39 # ganinilyha
    Лучше поспешить и продать

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  4. gjchancel 02.10.2023 21:15 # gjchancel
    ну, если игрок и тренер єто понимаю, то все будет хорошо.

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