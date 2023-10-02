"Ливерпуль" запросил аудиозапись переговоров арбитров в эпизоде с голом Диаса
"Ливерпуль" запросил у судейского корпуса аудиозапись переговоров арбитров в эпизоде с незнасчитанным голом Луиса Диаса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".
Напомним, арбитр VAR Даррен Инглэнд не смог исправить ошибку рефери в поле Саймона Хупера насчет гола Диаса.
Инглэнд думал, что Хупер засчитал гол Диаса, поэтому, не увидев офсайда, вмешиваться не стал, однако первоначальное решение Саймона предусматривало отмену взятия ворот.
Накануне "Ливерпуль" уже выпустил свое заявление по этому поводу, пригрозив судейскому корпусу "эскалацией", а сейчас мерсисайдский клуб перешел от слов к делу.
Чтобы определиться с конкретными действиями, "Ливерпуль" попросил судейский корпус предоставить аудиозапись переговоров Хупера с Инглэндом и с Дэном Куком, выступавшим в этом матче ассистентом арбитра VAR, сообщает BBC.
02.10.2023 20:00
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Последние комментарии:
ow yeah baby,
can you feel it.??
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Полный вперед! Суперлиге быть!!!
Суперлига без Чорли, ВПЕРЕЕЕЕЕЕЕЕД
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Правильно!!! Нужно щемить этих судьей, возомнили из себя хз что, испоганили матч гондоны!!!
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Чёта лузерхуйцы не возмущались,когда в предыдущие годы ФА специально их тащила в каждом матче, искусственно создавая чемпионскую гонку.
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лузерпук настраивает против себя весь судейский корпус....
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На ютубе уже выложили
https://youtu.be/kok68ubM_y4
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Если этот гейский недоклуб нытиков не угомонится, ФА обязаны расформировать это портовое недоразумение. Последние дни показали, что не только фанаты ЛГБТпуля обоссанные нытики, но и весь клуб из таких чертей состоит.
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