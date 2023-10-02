"Ливерпуль" запросил аудиозапись переговоров арбитров в эпизоде с голом Диаса

Саймон Хупер "Ливерпуль" запросил у судейского корпуса аудиозапись переговоров арбитров в эпизоде с незнасчитанным голом Луиса Диаса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Напомним, арбитр VAR Даррен Инглэнд не смог исправить ошибку рефери в поле Саймона Хупера насчет гола Диаса.

Инглэнд думал, что Хупер засчитал гол Диаса, поэтому, не увидев офсайда, вмешиваться не стал, однако первоначальное решение Саймона предусматривало отмену взятия ворот.

Накануне "Ливерпуль" уже выпустил свое заявление по этому поводу, пригрозив судейскому корпусу "эскалацией", а сейчас мерсисайдский клуб перешел от слов к делу.

Чтобы определиться с конкретными действиями, "Ливерпуль" попросил судейский корпус предоставить аудиозапись переговоров Хупера с Инглэндом и с Дэном Куком, выступавшим в этом матче ассистентом арбитра VAR, сообщает BBC.


Метки PGMOL, VAR, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. closer 02.10.2023 20:27 # closer
    ow yeah baby,
    can you feel it.??

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  2. largo-winch 02.10.2023 20:16 # largo-winch
    Полный вперед! Суперлиге быть!!!
    Суперлига без Чорли, ВПЕРЕЕЕЕЕЕЕЕД

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  3. ronaldo86 02.10.2023 20:15 # ronaldo86
    Правильно!!! Нужно щемить этих судьей, возомнили из себя хз что, испоганили матч гондоны!!!

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  4. jirrort 02.10.2023 20:13 # jirrort
    Чёта лузерхуйцы не возмущались,когда в предыдущие годы ФА специально их тащила в каждом матче, искусственно создавая чемпионскую гонку.

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  5. kojan 02.10.2023 20:11 # kojan
    лузерпук настраивает против себя весь судейский корпус....

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  6. shakur 02.10.2023 20:11 # shakur
    На ютубе уже выложили
    https://youtu.be/kok68ubM_y4

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  7. moneycity 02.10.2023 20:03 # moneycity
    Если этот гейский недоклуб нытиков не угомонится, ФА обязаны расформировать это портовое недоразумение. Последние дни показали, что не только фанаты ЛГБТпуля обоссанные нытики, но и весь клуб из таких чертей состоит.

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