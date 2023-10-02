Партей возобновил тренировки с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей возобновил тренировки в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Ланса" во вторник.

Начав новый сезон на позиции правого защитника, сейчас Партей не играет за "Арсенал" с дерби против "Фулхэма" в конце августа (2:2).



Причиной отсутствия Партея является травма паха, которую он получил на тренировке "канониров" перед матчем Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".



Помимо победы над "Юнайтед", Партей также пропустил матчи против "Эвертона", ПСВ, "Тоттенхэма", "Брентфорда" и "Борнмута", однако сейчас 30-летний ганец уже тренируется в общей группе.



В теории Партей может сыграть уже против "Ланса" во вторник, но Daily Mirror ожидает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета побережет Томаса до матча против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.



На тренировке "Арсенала" в понедельник также присутствовали Букайо Сака и Габриэль Жезус, у которых возникли некоторые проблемы со здоровьем в матче против "Борнмута" в минувший уикенд, однако Габриэль Мартинелли замечен не был.