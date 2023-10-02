Антони готов сыграть против "Галатасарая"

Антони Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что вингер Антони готов вернуться к выступлениям за клуб в домашнем матче Лиги Чемпионов против "Галатасарая" во вторник.

10 сентября "Юнайтед" объявил, что Антони был предоставлен отгул на неопределенное время, чтобы разобраться с обвинениями, выдвинутыми в адрес 23-летнего бразильца насчет применения физической силы к слабому полу.

С тех пор Антони успел слетать на родину в Бразилию, а в четверг добровольно явился в полицию Большого Манчестера, чтобы дать показания. Футболист категорически отрицает все обвинения.

А в минувшую субботу Антони возобновил тренировки на базе "Юнайтед" в Каррингтоне, и Тен Хаг не видит смысла откладывать возвращение экс-игрока "Аякса" на футбольное поле.

"Антони доступен для участия в матче, но вчера он первый раз после возвращения тренировался с командой".

"У нас еще будет заключительная тренировка, и затем мы примем решение, но он доступен", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Антони, Галатасарай, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2023 17:00

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  1. kagawa 02.10.2023 18:18 # kagawa
    Кто нибудь ударьте по голове этого Антони чтобы играть начал

    (ответить)

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