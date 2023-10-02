Дзола назвал игроков, которых Почеттино должен был оставить в "Челси"

Легенда "Челси" Джанфранко Дзола считает, что "синие" напрасно избавились от ряда опытных игроков минувшим летом.

"Челси" кардинально обновил свой облик минувшим летом, сделав акцент на омоложении состава. Однако Дзоле кажется, что главному тренеру "синих" Маурисио Почеттино стоило оставить Сесара Аспиликуэту, Кая Хаверца и Матео Ковачича, которые обладают опытом завоевания трофеев с клубом.



"Я удивлен, что так много опытных игроков ушло. Насколько я это понимаю, они строят команду на следующие три-четыре года, но ушедшие игроки — это игроки, которые долго находились в клубе и много выиграли: Аспиликуэта, Жоржиньо, Хаверц, Ковачич. Наверное, каждый ориентировался на этих игроков".



"Тебе нужны такие игроки. Ты можешь положиться на таких игроков в сложные моменты. Их ушло так много, и это не помогает".



"Помню, когда я был тренером "Уотфорда", в заключительный день трансферного окна пришли семь новичков, и внезапно я насчитал на своей тренировке 35 игроков — 35! Мы не могли тренироваться все вместе, поэтому нам пришлось проводить по две тренировки каждый день: одну с 10 до 12 и вторую с 12 до 14".



"Это было утомительно для нас как для тренеров, а также для игроков. Когда работаешь с футбольной командой, ты должен определить, кто где играет, кто лучше, кто с кем лучше играет, кто громкий, кто тихий. Все это требует времени. Полагаю, Почеттино отдает себе отчет в том, что он делает, и он знает, как заставить это все работать", — сообщил Дзола The Times.