Почеттино предостерег "Арсенал" насчет чередования голкиперов

Давид Райя и Аарон Рамсдейл Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино считает, что "Арсенал" играет в опасную игру, чередуя голкиперов.

Как известно, сезон 2023/24 "Арсенал" начинал с Аароном Рамсдейлом в качестве первого номера, но затем три матча подряд ворота "канониров" защищал прибывший из "Брентфорда" Давид Райя.

Рамсдейл вернулся в стартовый состав "Арсенала" на матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Брентфорда", но против "Борнмута" в Премьер-Лиге снова сыграл Райя.

Почеттино это напоминает его ситуацию в ПСЖ, когда он чередовал Джанлуиджи Доннарумму и Кейлора Наваса. По мнению Маурисио, ротация на последнем рубеже ни к чему хорошему не приведет.

"В Париже у нас было два голкипера топ-уровня, и мы привыкли играть два матча с Доннаруммой и затем два матча с Навасом".

"Это возможно, но это опасно. Хорошо это или плохо? Я не знаю. Это зависит от результата".

"Это также зависит от профиля и характеристик игроков, их профессионализма и характера. Я предпочитаю обладать лучшими игроками, которые могут быть совместимы".

"Для каждого клуба хорошо определиться с тем, кто является первым номером. Но в футболе тренеры хотят обладать игроками разных профилей в команде".

"А дальше это зависит от того, как игрок, который не играет, примет то, что он является вторым номером", — цитирует Почеттино Daily Mail.


Метки Арсенал, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2023 15:00

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  1. chelsea88 02.10.2023 15:25 # chelsea88
    Можно раздавать советы если ты лидируешь в таблице. И то не всегда. Смотри за своей командой, а в другой и без тебя разберутся.

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  2. hammersmith 02.10.2023 15:22 # hammersmith
    ахахахахахах

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  3. shakur 02.10.2023 15:20 # shakur
    Не лезь в дела топ клуба. Лучше МЮ помоги.

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  4. arsenverim 02.10.2023 15:15 # arsenverim
    Не слышно его с 15 места

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  5. zorg 02.10.2023 15:13 # zorg
    А не пошел бы ты нахуй со своими советами

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