Почеттино предостерег "Арсенал" насчет чередования голкиперов

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино считает, что "Арсенал" играет в опасную игру, чередуя голкиперов.

Как известно, сезон 2023/24 "Арсенал" начинал с Аароном Рамсдейлом в качестве первого номера, но затем три матча подряд ворота "канониров" защищал прибывший из "Брентфорда" Давид Райя.



Рамсдейл вернулся в стартовый состав "Арсенала" на матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Брентфорда", но против "Борнмута" в Премьер-Лиге снова сыграл Райя.



Почеттино это напоминает его ситуацию в ПСЖ, когда он чередовал Джанлуиджи Доннарумму и Кейлора Наваса. По мнению Маурисио, ротация на последнем рубеже ни к чему хорошему не приведет.



"В Париже у нас было два голкипера топ-уровня, и мы привыкли играть два матча с Доннаруммой и затем два матча с Навасом".



"Это возможно, но это опасно. Хорошо это или плохо? Я не знаю. Это зависит от результата".



"Это также зависит от профиля и характеристик игроков, их профессионализма и характера. Я предпочитаю обладать лучшими игроками, которые могут быть совместимы".



"Для каждого клуба хорошо определиться с тем, кто является первым номером. Но в футболе тренеры хотят обладать игроками разных профилей в команде".



"А дальше это зависит от того, как игрок, который не играет, примет то, что он является вторым номером", — цитирует Почеттино Daily Mail.