Гвардиола уверен, что завоевал свои трофеи с "Барселоной" без судейской помощи

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что своих успехов с "Барселоной" он добился без помощи рефери.

В минувший четверг в офисе "Барселоны" прошли обыски, связанные с расследованием по громкому делу о коррупции в испанском футболе.



Следователи подозревают, что бывший вице-президент испанского судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра регулярно получал платежи от "Барселоны" в период с 2001 по 2018 год.



Гвардиола, тренировавший "Барселону" с 2008 по 2012 год и добившийся грандиозных успехов в этот период, пока не составил свое мнение насчет происходящего, однако о взятках рефери Хосеп ничего не знает.



"Давайте подождем и посмотрим... Пускай правосудие свершится. Пока что я только слышал новости, потому что меня там нет, но я никогда не видел, чтобы "Барселона" реально платила рефери, чтобы получить какую-то выгоду. Поэтому я хочу подождать, прежде чем составлю свое мнение. "Барселона" будет защищаться, как и положено, поэтому посмотрим".



Но кое в чем я вполне уверен. Когда "Барселона" побеждала, то так происходило, потому что они были лучше соперников. Я практически уверен насчет этого, если мы говорим о наших днях. Мы побеждали, потому что мы были гораздо лучше своих соперников. А когда они не были лучше, они не побеждали, они проигрывали. Но правосудие решит, как было на самом деле", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.