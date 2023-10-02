Почеттино провел кризисные переговоры Кукурельей

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, что он провел кризисные переговоры с защитником Марком Кукурельей.

На старте нового сезона Кукурелья выглядел изолированной фигурой в "Челси", до сих пор не сыграв ни минуты в Премьер-Лиге. "Синие" не скрывали своей готовности избавиться от Марка в летнее трансферное окно.



Однако трансферное окно закрылось, а Кукурелья остался на "Стэмфорд Бридж". После этого у 25-летнего испанца, стоившего "Челси" 62 миллиона фунтов, состоялся разговор с Почеттино.



"Я не знаю (был ли Кукурелья выставлен на трансфер минувшим летом), потому что я не участвовал в этой ситуации. Это больше касалось спортивного директора, агента игрока и клуба".



"После закрытия трансферного окна мы поговорили в моем кабинете. Мы очень четко объяснили, как я вижу и оцениваю его, и я выслушал, что он чувствует. Конечно, это было сложное время для него после перехода из "Брайтона".



"Это было тяжело не только для него, но и для многих, многих игроков. Поэтому нам нужно придать ему уверенности и доверять ему. Он наш игрок, и я думаю, он был действительно хорош против "Брайтона" в среду, играя на правом фланге".



"Думаю, он хорошо справился, и я так доволен игрой его игрой и его самоотдачей. Это именно то, чего мы ожидаем от своих игроков. Теперь важно трудиться, ждать своего шанса и еще раз упорно трудиться. Это очень ясная ситуация — он в наших планах. Если он будет заслуживать играть, он будет играть", — цитирует Почеттино Daily Mirror.