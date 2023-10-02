Кит Хакетт: "VAR не работает"

VAR Бывший рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт констатировал, что использование системы VAR в высшем английском дивизионе не оправдало себя.

Старт нового сезона Премьер-Лиги оказался омрачен целым рядом скандальных судейских решений, связанных с VAR. Наиболее вопиющим из них стал ошибочно отмененный гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в матче против "Тоттенхэма" в минувшую субботу.

Хакетт чувствует, что система VAR, призванная помочь рефери, оказала негативное на английских арбитров, и те стали деградировать.

"Я не верю, что VAR обеспечила то, что было обещано. А обещана была точность в процессе принятия решений".

"Рефери стали ленивыми, нерешительными, реактивными, а не проактивными. Карты засвечены — их мощь как сдерживающего фактора снизилась. VAR не работает", — написал Хакетт в твиттере.


Метки VAR, Премьер-Лига, рефери, Хакетт

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1418

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 02.10.2023 12:50 # gerrard08
    Пздц когда уже напишут алгоритмы, которые будут как в симуляторах автоматически выполнять свою работу?

    (ответить)

  2. gerrard08 02.10.2023 12:49 # gerrard08
    Как же я ору когда обвиняют систему, а не даунов, которые за пультами.
    Ох уж этот мистический и плохой вар, гаденыш просто.

    (ответить)

  3. vyrentz 02.10.2023 12:42 # vyrentz
    ВАР не работает - это может сказать лишь тупой петух. Видеоповтор и не должен за тебя работать, он должен сука помочь принять верное решение.

    (ответить)

  4. pavlix76 02.10.2023 12:39 # pavlix76
    Но не работает только в Англии, в остальных Топ5 лигах Европы все нормально работает. Наверное в Англии самые глупые рефери.

    (ответить)

  5. blueisthecolor 02.10.2023 12:35 # blueisthecolor
    Да работает ВАР. только надо, чтобы коммы от судей лайв транслировались, ну или хотя бы в буффер загонялись для релиза после матчей. Так то все косяки не от технологии, а от чел фактора.

    (ответить)

  6. yxaxaxaxaxa 02.10.2023 12:04 # yxaxaxaxaxa
    Англия коррумпированная страна , они поэтому из евросоюза и вышли что бы творить хуйню у себя на острове какую вздумается , весь этот судейский корпус ведет себя как нарко кортель , видимо им вначале сезона туда бабки не занесли вот они и с 1 тура ведут себя как ублюдки , 4 красных за 7 туров это пздц , плюс штраф Ван Дейку выписали на 100к , что явно говорит о том что как гопота хотят забрать , то что им не додали по их мнению. АПЛ сгнила нахуй в коррупции и никто это расследовать даже не сможет на их закрытом ящерском острове , который нахуй затопить уже пора сарматом

    (ответить)

  7. dean-winchester 02.10.2023 11:52 # dean-winchester
    О ВАР так говорят, будто это не просто видеоповторы. Просто в ахуе насколько тупым может быть коллективный ум.

    (ответить)

  8. gary47 02.10.2023 11:34 # gary47
    Все работает. Только проф непригодных идиотов нужно повыгонять

    (ответить)

  9. keremet 02.10.2023 11:04 # keremet
    в точку сказал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: