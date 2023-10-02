Кит Хакетт: "VAR не работает"
Бывший рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт констатировал, что использование системы VAR в высшем английском дивизионе не оправдало себя.
Старт нового сезона Премьер-Лиги оказался омрачен целым рядом скандальных судейских решений, связанных с VAR. Наиболее вопиющим из них стал ошибочно отмененный гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в матче против "Тоттенхэма" в минувшую субботу.
Хакетт чувствует, что система VAR, призванная помочь рефери, оказала негативное на английских арбитров, и те стали деградировать.
"Я не верю, что VAR обеспечила то, что было обещано. А обещана была точность в процессе принятия решений".
"Рефери стали ленивыми, нерешительными, реактивными, а не проактивными. Карты засвечены — их мощь как сдерживающего фактора снизилась. VAR не работает", — написал Хакетт в твиттере.
02.10.2023 11:00
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Последние комментарии:
Пздц когда уже напишут алгоритмы, которые будут как в симуляторах автоматически выполнять свою работу?
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Как же я ору когда обвиняют систему, а не даунов, которые за пультами.
Ох уж этот мистический и плохой вар, гаденыш просто.
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ВАР не работает - это может сказать лишь тупой петух. Видеоповтор и не должен за тебя работать, он должен сука помочь принять верное решение.
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Но не работает только в Англии, в остальных Топ5 лигах Европы все нормально работает. Наверное в Англии самые глупые рефери.
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Да работает ВАР. только надо, чтобы коммы от судей лайв транслировались, ну или хотя бы в буффер загонялись для релиза после матчей. Так то все косяки не от технологии, а от чел фактора.
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Англия коррумпированная страна , они поэтому из евросоюза и вышли что бы творить хуйню у себя на острове какую вздумается , весь этот судейский корпус ведет себя как нарко кортель , видимо им вначале сезона туда бабки не занесли вот они и с 1 тура ведут себя как ублюдки , 4 красных за 7 туров это пздц , плюс штраф Ван Дейку выписали на 100к , что явно говорит о том что как гопота хотят забрать , то что им не додали по их мнению. АПЛ сгнила нахуй в коррупции и никто это расследовать даже не сможет на их закрытом ящерском острове , который нахуй затопить уже пора сарматом
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О ВАР так говорят, будто это не просто видеоповторы. Просто в ахуе насколько тупым может быть коллективный ум.
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Все работает. Только проф непригодных идиотов нужно повыгонять
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в точку сказал
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