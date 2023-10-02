Кит Хакетт: "VAR не работает"

Бывший рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт констатировал, что использование системы VAR в высшем английском дивизионе не оправдало себя.

Старт нового сезона Премьер-Лиги оказался омрачен целым рядом скандальных судейских решений, связанных с VAR. Наиболее вопиющим из них стал ошибочно отмененный гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в матче против "Тоттенхэма" в минувшую субботу.



Хакетт чувствует, что система VAR, призванная помочь рефери, оказала негативное на английских арбитров, и те стали деградировать.



"Я не верю, что VAR обеспечила то, что было обещано. А обещана была точность в процессе принятия решений".



"Рефери стали ленивыми, нерешительными, реактивными, а не проактивными. Карты засвечены — их мощь как сдерживающего фактора снизилась. VAR не работает", — написал Хакетт в твиттере.