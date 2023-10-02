Гакпо пропустит несколько недель
Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо пропустит несколько недель с травмой колена, полученной против "Тоттенхэма" в минувшую субботу.
Изначально пострадав в столкновении с защитником "Тоттенхэма" Дестини Удоджи, Гакпо усугубил состояние своего правого колена, когда забивал гол в концовке первого тайма.
В перерыве Гакпо был заменен, а после поражения со счетом 2:1 наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал потерю Коди с травмой своей "главной проблемой" в этом матче.
Как сообщает Daily Express со ссылкой на голландскую прессу, 24-летний Гакпо проведет в лазаете несколько недель и совершенно точно не поможет сборной Нидерландов в этом месяце.
До ближайшего международного перерыва "Ливерпулю" еще предстоит сыграть против "Юниона" в Лиге Европе и против "Брайтона" в Премьер-Лиге.
02.10.2023 10:00
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почему без КК для урода из ТТХ.
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