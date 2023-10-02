Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо пропустит несколько недель с травмой колена, полученной против "Тоттенхэма" в минувшую субботу.

Изначально пострадав в столкновении с защитником "Тоттенхэма" Дестини Удоджи, Гакпо усугубил состояние своего правого колена, когда забивал гол в концовке первого тайма.



В перерыве Гакпо был заменен, а после поражения со счетом 2:1 наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал потерю Коди с травмой своей "главной проблемой" в этом матче.



Как сообщает Daily Express со ссылкой на голландскую прессу, 24-летний Гакпо проведет в лазаете несколько недель и совершенно точно не поможет сборной Нидерландов в этом месяце.



До ближайшего международного перерыва "Ливерпулю" еще предстоит сыграть против "Юниона" в Лиге Европе и против "Брайтона" в Премьер-Лиге.