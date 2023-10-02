Клубы Премьер-Лиги доплатили в британскую казну 125 млн. фунтов
Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании собрало с клубов Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов в виде недоплаченных налогов в этом году по состоянию на 31 марта 2023.
Как уточняет BBC, сумма в 124.8 млн. фунтов включая в себя сборы на государственное страхование по гонорарам агентов и по имиджевым прав, а также налоги на так называемые натуральные льготы (например, перелеты и отели для игроков Премьер-Лиги и их семей).
Согласно данным бухгалтерской группы UHY Hacker Young, в предыдущий финансовый год этот показатель составлял только 58.7 млн. фунтов.
"Мы продолжим тщательно изучать договоренности между клубами, игроками и агентами, чтобы обеспечить уплату правильных налогов. Мы тесно сотрудничаем с футбольной индустрией, обучая обращению с налоговыми рисками", — сообщил представитель Управления.
02.10.2023 08:00
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