Скаут "Реала" будет просматривать Гимараэса и Исака

Бруно Гимараэс и Александер Исак Скаут "Реала" будет просматривать полузащитника Бруно Гимараэса и Александера Исака из "Ньюкасла".

В ближайшую среду "Ньюкасл" примет на своем поле ПСЖ в рамках группового этапа Лиги Чемпионов, и предстоящий матч на "Сент-Джеймс Парк" вызывает большой интерес у "Реала".

Как сообщает Defensa Central, скаут "Реала" Юни Калафат собирается посетить эту игру, чтобы посмотреть в деле нападающего парижан Килиана Мбаппе, которого испанский гранд надеется подписать свободным агентом следующим летом.

Также "Реалу" интересны Гимараэс и Исак. Клуб из Мадрида хочет посмотреть, как бразилец и швед проявят себя в столь большом матче.

Ранее в своей карьере Исак провел три сезона в Ла Лиге, выступая за "Реал Сосьедад". В то время Александера связывали с переходом в "Барселону".


Метки Гимараэс, Исак, Ньюкасл, Реал

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2023 00:05

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