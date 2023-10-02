Скаут "Реала" будет просматривать Гимараэса и Исака

Скаут "Реала" будет просматривать полузащитника Бруно Гимараэса и Александера Исака из "Ньюкасла".

В ближайшую среду "Ньюкасл" примет на своем поле ПСЖ в рамках группового этапа Лиги Чемпионов, и предстоящий матч на "Сент-Джеймс Парк" вызывает большой интерес у "Реала".



Как сообщает Defensa Central, скаут "Реала" Юни Калафат собирается посетить эту игру, чтобы посмотреть в деле нападающего парижан Килиана Мбаппе, которого испанский гранд надеется подписать свободным агентом следующим летом.



Также "Реалу" интересны Гимараэс и Исак. Клуб из Мадрида хочет посмотреть, как бразилец и швед проявят себя в столь большом матче.



Ранее в своей карьере Исак провел три сезона в Ла Лиге, выступая за "Реал Сосьедад". В то время Александера связывали с переходом в "Барселону".