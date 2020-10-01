Мартинесу предстоит повторная операция на стопе

Защитнику "Манчестер Юнайтед" все-таки придется перенести повторную операцию на стопе, что увеличит срок его восстановления до трех месяцев.

Еще в минувшую пятницу "Юнайтед" объявил, что во время проигранного "Арсеналу" матча в начале сентября у Мартинеса случился рецидив травмы стопы.



Изначально Мартинес получил перелом плюсневой кости стопы в матче Лиги Европы против "Севильи" в апреле. Тогда Лисандро перенес операцию и пропустил 11 недель, вернувшись к предсезонному периоду.



После поражения от "Арсенала" 3 сентября Мартинес успел сыграть два матча на уколах обезболивающего, но затем был вынужден взять паузу от футбола.



Дополнительные медицинские тесты показали, что поврежденная кость стопы не срослась должным образом, и для исправления этой проблемы 25-летнему аргентинцу предстоит снова отправиться под нож хирурга.



Как сообщает Daily Mail, повторная операция будет проведена Мартинсу в понедельник. Снова сыграть за "Юнайтед" Лисандро сможет уже после Нового года.