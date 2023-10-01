Постекоглу: "Никогда не был фанатом VAR"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что никогда не был фанатом VAR и не ждет от этой системы совершенства.

Накануне VAR оказала неоценимую помощь "Тоттенхэму" в победе 2:1 над "Ливерпулем", и дело не только в незасчитанном голе Луиса Диаса. Система видеопомощи рефери также поспособствовала удалению Кертиса Джонса в составе соперника "шпор".



Однако Постекоглу кажется, что у некоторых людей завышенные ожидания насчет такого рода технологий. По мнению Анге, ошибки все равно будут случаться.



"Я никогда по-настоящему не был фанатом VAR с тех пор, как она появилась".



"На то нет какой-либо другой причины, кроме того, что это усложняет области игры, которые, как я думаю, были довольно ясны в прошлом, но в то же время я могу понять, почему внедрение технологии было неизбежным. Мы должны смириться с этим".



"Похоже, мы не в состоянии понять, что никакая технология не сделает игру безошибочной, и в этом главная проблема. Прежде мы с пониманием относились к тому, что ошибки — это часть игры, включая судейские ошибки".



"Ты должен был мириться с этим, и некоторые люди мирились с этим лучше, чем другие, но это было частью игры. В истории футбола полно ошибочных судейских решений, но все мы считали это частью игры, потому что мы имеем дело с человеческими созданиями".



"Думаю, люди заблуждаются, когда думают, что VAR сделает игру безошибочной. Я не думаю, что для этого есть такая технология, потому что многое в нашей игре не является фактическим. Оно зависит от интерпретации, интерпретации людьми. Люди будут совершать ошибки точно так же, как их совершают тренеры и игроки".



"Когда вы устанавливаете столь высокую планку, оно неминуемо потерпит неудачу, и если люди думают, что в какой-то момент VAR станет идеальной, то этого никогда не произойдет", — цитирует Постекоглу Evening Standard.