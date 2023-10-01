Мойес: "Боуэн близок к сборной Англии, как никогда прежде"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес чувствует, что его вингер Джаррод Боуэн непременно получит вызов в сборную Англии, если сохранит свою великолепную форму.
Накануне именно 26-летний Боуэн открыл счет в победном для "Вест Хэма" матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" (2:0).
Таким образом, Боуэн может похвастать пятью голами и одной результативной передачей в семи матчах нового сезона Премьер-Лиги, и Мойесу кажется, что это дает Джарроду хорошие шансы заслужить возвращение в национальную команду.
"Я бы сказал, что Джаррод близок, как никогда прежде. Его форма действительно хороша, он быстр, резок, и кажется, что он способен на многое".
"Не мне определять состав сборной Англии, но чтобы играть за сборную Англии, ты должен уметь забивать в больших матчах. Дела Джаррода идут отлично у нас", — цитирует Мойеса Evening Standard.
01.10.2023 20:00
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