Инглэнд работал на матче в ОАЭ менее чем за 48 часов до ошибки с голом Диаса

Даррен Инглэнд Менее чем за 48 часов до матча Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" Даррен Инглэнд обслуживал игру в ОАЭ.

Именно грубейшая ошибка Инглэнда, который субботнем в матче на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" исполнял роль арбитра VAR, привела к тому, что не был засчитан гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса.

В результате сегодня судейский корпус объявил об отстранении Инглэнда и Дэна Кука, который был ассистентом арбитра VAR накануне, от работы на ближайших матчах Премьер-Лиги.

Однако сейчас к судейскому корпусу появились дополнительные вопросы, потому что Инглэнд и Кук, как оказалось, были в составе английской делегации, которая обслуживала игру "Аль-Шарджи" против "Аль-Айна" в ОАЭ в минувший четверг.

Майкл Оливер, который был четвертым арбитром на матче между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", исполнял роль главного рефери на игре в ОАЭ, тогда как Инглэнд и Кук ему ассистировали.

Работать по четвергам — привычное дело для английских рефери, которые обслуживают матчи в еврокубках, однако поездка в ОАЭ выглядит гораздо более утомительной, нежели перелет даже на край Европы.

Английская делегация вернулась в Лондон из ОАЭ только в пятницу. Несмотря на это, возглавляемый Ховардом Уэббом судейский корпус, поставил Инглэнда и Кука на важный матч Премьер-Лиги уже на следующий день, сообщает The Telegraph.


Метки PGMOL, VAR, Инглэнд, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 01.10.2023 19:18 # sausage
    Судейский чёс. Главное карманы набить, на качество пох.

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  2. takernotagiver 01.10.2023 19:06 # takernotagiver
    Шабашка на Аль-Шабаше

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