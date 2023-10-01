Инглэнд работал на матче в ОАЭ менее чем за 48 часов до ошибки с голом Диаса

Менее чем за 48 часов до матча Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" Даррен Инглэнд обслуживал игру в ОАЭ.

Именно грубейшая ошибка Инглэнда, который субботнем в матче на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" исполнял роль арбитра VAR, привела к тому, что не был засчитан гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса.



В результате сегодня судейский корпус объявил об отстранении Инглэнда и Дэна Кука, который был ассистентом арбитра VAR накануне, от работы на ближайших матчах Премьер-Лиги.



Однако сейчас к судейскому корпусу появились дополнительные вопросы, потому что Инглэнд и Кук, как оказалось, были в составе английской делегации, которая обслуживала игру "Аль-Шарджи" против "Аль-Айна" в ОАЭ в минувший четверг.



Майкл Оливер, который был четвертым арбитром на матче между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", исполнял роль главного рефери на игре в ОАЭ, тогда как Инглэнд и Кук ему ассистировали.



Работать по четвергам — привычное дело для английских рефери, которые обслуживают матчи в еврокубках, однако поездка в ОАЭ выглядит гораздо более утомительной, нежели перелет даже на край Европы.



Английская делегация вернулась в Лондон из ОАЭ только в пятницу. Несмотря на это, возглавляемый Ховардом Уэббом судейский корпус, поставил Инглэнда и Кука на важный матч Премьер-Лиги уже на следующий день, сообщает The Telegraph.