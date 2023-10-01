Бывшая девушка Антони ожидает, что футболист предстанет перед судом
Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, ожидает, что вингер "Манчестер Юнайтед" вскоре предстанет перед судом.
В минувший четверг Антони дал показания полиции Большого Манчестера, которая проводит расследование после заявления Каваллин, обвинившей своего экс-бойфренда в применении насилия.
И хотя в субботу Антони вернулся к тренировкам на базе "Юнайтед" в Каррингтоне, Каваллин отнюдь не ожидает, что 23-летний бразилец выйдет сухим из воды, сообщает Daily Mail.
"Адвокаты Габриэлы Каваллин сообщают, что совершенные игроком преступления все еще расследуются полицией Манчестера, а также бразильской полицией, поэтому мы полагаем, что вскоре он предстанет перед судом".
"Нам казалось очевидным, что будет создана ложь с намерением, чтобы он вернулся к тренировкам с командой", — говорится в заявлении представителей Каваллин.
01.10.2023 18:00
Просмотров: 843
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Руки на стол)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий