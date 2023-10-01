Бывшая девушка Антони ожидает, что футболист предстанет перед судом

Габриэла Каваллин, бывшая девушка Антони, ожидает, что вингер "Манчестер Юнайтед" вскоре предстанет перед судом.

В минувший четверг Антони дал показания полиции Большого Манчестера, которая проводит расследование после заявления Каваллин, обвинившей своего экс-бойфренда в применении насилия.



И хотя в субботу Антони вернулся к тренировкам на базе "Юнайтед" в Каррингтоне, Каваллин отнюдь не ожидает, что 23-летний бразилец выйдет сухим из воды, сообщает Daily Mail.



"Адвокаты Габриэлы Каваллин сообщают, что совершенные игроком преступления все еще расследуются полицией Манчестера, а также бразильской полицией, поэтому мы полагаем, что вскоре он предстанет перед судом".



"Нам казалось очевидным, что будет создана ложь с намерением, чтобы он вернулся к тренировкам с командой", — говорится в заявлении представителей Каваллин.