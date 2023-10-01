Гари Невилл заступился за Инглэнда

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заступился за арбитра VAR Даррена Инглэнда после грубейшей ошибки того в матче Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

Как известно, именно из-за ошибки Инглэнда не был засчитан гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса на 34-й минуте субботнего матча.



Среди болельщиков "Ливерпуля" раздаются призывы к судейскому корпусу уволить Инглэнда и его ассистента Дэна Кука, однако Невилл считает, что это было бы чересчур.



"Система VAR совершила действительно грубую ошибку. Однако все мы требовали, чтобы решения принимались быстрее, и я думаю, они пытались увеличить скорость принятия решений".



"Спешка всегда будет порождать неаккуратность, поэтому теперь важно заново найти баланс. Двух арбитров сняли с их следующих матчей. Представьте, что они чувствуют этим утром, и давайте будем людьми".



"Такого рода ошибки влекут последствия, но, по моему мнению, отстранения на пару матчей более чем достаточно".



"Думайте об этом как о дисквалификации игрока. Это ничуть не заслуживает увольнения, поэтому давайте не будем употреблять фразу "извинения ничего не значат". Они значат. Это важная ценность, которую все наши родители пытались нам привить".



"Брать ответственность на себя и признавать свои ошибки — это важно, и это нужно ценить".



"И напоследок. Наслаждайтесь вашим воскресеньем, а я предвкушаю оскорбления за этот твит", — написал Невилл в социальной сети.