"Барселона" согласовала выкуп Канселу

"Барселона" согласовала выкуп принадлежащего "Манчестер Сити" защитника Жоау Канселу за 24.3 млн. фунтов.

Не сумев сразу позволить себе постоянный трансфер Канселу, "Барселона" взяла 29-летнего игрока сборной Португалии в аренду до конца сезона 2023/24.



По информации Daily Star, после заключения арендного соглашения "Барселона" и "Сити" продолжили переговоры, чтобы Канселу остался на "Ноу Камп" после окончания сезона.



И сейчас два клуба достигли компромисса. "Барселона" согласилась выкупить Канселу у "Сити" за 24.3 млн. фунтов.



Стоит отметить, что эта сумма значительно меньше тех 55 млн. фунтов, в которые "горожане" изначально оценивали Жоау, который вторую половину прошлого сезона провел в "Баварии" на правах аренды.



Решение "Сити" резко снизить цену за Канселу означает, что у Жоау, угодившего в опалу к главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле, нет будущего на "Этихад".



Добавим, в своих первых пяти матчах в Ла Лиге Канселу забил два гола и отдал одну результативную передачу.