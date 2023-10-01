Инглэнд отстранен от судейства после ошибки в матче "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"

Даррен Инглэнд Судейский корпус отстранил от работы Даррена Инглэнда после фиаско того в качестве арбитра VAR во время матча "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" накануне.

Именно на Инглэнде лежит основная вина за то, что гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса на 34-й минуте матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" не был засчитан.

Иглэнд думал, что рефери в поле Саймон Хупер присудил гол "Ливерпулю". Поэтому, убедившись в отсутствии офсайда у Диаса, Даррен дал сигнал своему коллеге, что проверка VAR завершена и вмешательство не требуется.

Однако изначальное решение Хупера, положившегося на своего лайнсмена, подразумевало отмену гола. В итоге это решение и осталось в силе, из-за чего случился громкий скандал, а судейский корпус был вынужден признать "серьезную человеческую ошибку".

Инглэнд должен был вернуться к работе уже сегодня — в качестве четвертого арбитра на матче Премьер-Лиги между "Ноттингем Форест" и "Брентфордом".

Однако в последний момент Инглэнд был снят с матча и заменен на Крейга Поусона, сообщает BBC.

В то же время Дэн Кук, исполнявший роль ассистента Инглэнда накануне вечером, был отстранен от роли ассистента рефери в матче между "Фулхэмом" и "Челси" в понедельник. Его место займет Эдди Смарт.


Метки VAR, Инглэнд, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 01.10.2023 15:35 # liverpool888
    Фапл должен знать героев в лицо.
    Ну хоть на этом спасибо, что обе человеческие ошибки будут отстранены и будут иметь время подумать о качестве своего судейства

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  2. bmw-e34 01.10.2023 15:31 # bmw-e34
    Чёт не могу вспомнить, а Купер сам смотрел момент оффсайда по вар? Или он только момент с КК подходил просматривать?

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  3. chr1s8rown 01.10.2023 15:29 # chr1s8rown
    Надо уволит легенду му хогвар вебища

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  4. suddenly 01.10.2023 15:26 # suddenly
    Пропустит пару матчей и всё вернётся на круги своя.

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