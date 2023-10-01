Инглэнд отстранен от судейства после ошибки в матче "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"
Судейский корпус отстранил от работы Даррена Инглэнда после фиаско того в качестве арбитра VAR во время матча "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" накануне.
Именно на Инглэнде лежит основная вина за то, что гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса на 34-й минуте матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" не был засчитан.
Иглэнд думал, что рефери в поле Саймон Хупер присудил гол "Ливерпулю". Поэтому, убедившись в отсутствии офсайда у Диаса, Даррен дал сигнал своему коллеге, что проверка VAR завершена и вмешательство не требуется.
Однако изначальное решение Хупера, положившегося на своего лайнсмена, подразумевало отмену гола. В итоге это решение и осталось в силе, из-за чего случился громкий скандал, а судейский корпус был вынужден признать "серьезную человеческую ошибку".
Инглэнд должен был вернуться к работе уже сегодня — в качестве четвертого арбитра на матче Премьер-Лиги между "Ноттингем Форест" и "Брентфордом".
Однако в последний момент Инглэнд был снят с матча и заменен на Крейга Поусона, сообщает BBC.
В то же время Дэн Кук, исполнявший роль ассистента Инглэнда накануне вечером, был отстранен от роли ассистента рефери в матче между "Фулхэмом" и "Челси" в понедельник. Его место займет Эдди Смарт.
01.10.2023 15:00
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Фапл должен знать героев в лицо.
Ну хоть на этом спасибо, что обе человеческие ошибки будут отстранены и будут иметь время подумать о качестве своего судейства
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Чёт не могу вспомнить, а Купер сам смотрел момент оффсайда по вар? Или он только момент с КК подходил просматривать?
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Надо уволит легенду му хогвар вебища
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Пропустит пару матчей и всё вернётся на круги своя.
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