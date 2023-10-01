Инглэнд отстранен от судейства после ошибки в матче "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"

Судейский корпус отстранил от работы Даррена Инглэнда после фиаско того в качестве арбитра VAR во время матча "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" накануне.

Именно на Инглэнде лежит основная вина за то, что гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса на 34-й минуте матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" не был засчитан.



Иглэнд думал, что рефери в поле Саймон Хупер присудил гол "Ливерпулю". Поэтому, убедившись в отсутствии офсайда у Диаса, Даррен дал сигнал своему коллеге, что проверка VAR завершена и вмешательство не требуется.



Однако изначальное решение Хупера, положившегося на своего лайнсмена, подразумевало отмену гола. В итоге это решение и осталось в силе, из-за чего случился громкий скандал, а судейский корпус был вынужден признать "серьезную человеческую ошибку".



Инглэнд должен был вернуться к работе уже сегодня — в качестве четвертого арбитра на матче Премьер-Лиги между "Ноттингем Форест" и "Брентфордом".



Однако в последний момент Инглэнд был снят с матча и заменен на Крейга Поусона, сообщает BBC.



В то же время Дэн Кук, исполнявший роль ассистента Инглэнда накануне вечером, был отстранен от роли ассистента рефери в матче между "Фулхэмом" и "Челси" в понедельник. Его место займет Эдди Смарт.