Тен Хаг понимает недовольство фанатов "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что понимает недовольство своих фанатов после поражения 0:1 от "Кристал Пэлас".

Накануне "Юнайтед" потерпел свое пятое поражение в новом сезоне, и финальный свисток матча на "Олд Траффорд" сопровождался гулом негодования.



Тен Хаг понимает, что он и его команда не оправдали ожиданий фанатов, однако Эрик не собирается искать оправданий.



"Я понимаю. Когда мы играем против "Кристал Пэлас" дома или на выезде, мы обязаны побеждать, при всем уважении. Я знаю, что каждый матч в Премьер-Лиге очень сложен, но ты должен играть в свою лучшую игру, и фанаты ожидают победы, а мы не победили — мы проиграли".



"Мы должны быть стабильнее. Требования здесь таковы, что мы должны одерживать победы подряд. Мы должны выступать лучше, чем сейчас. Я могу найти причины, но вы отнесетесь к этому как к оправданию, а оправданий быть не может — мы должны побеждать", — цитирует Тен Хага ESPN.