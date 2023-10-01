Рэднапп: "Тоттенхэм" не заслуживал победу над "Ливерпулем"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" Джейми Рэднапп считает, что "шпоры" не заслуживали победу над "красными".

Автогол Жоэля Матипа на исходе компенсированного времени позволил "Тоттенхэму" вырвать победу 2:1 против "Ливерпуля" в субботнем матче Премьер-Лиги.



Однако Рэднаппу кажется, что "Тоттенхэму" крупно повезло. До автогола Матипа "шпорам" никак не удавалось дожать соперника, действовавшего вдевятером после удалений Кертиса Джонса и Диогу Жоты.



"Я должен быть честен: я не думаю, что "Тоттенхэм" заслуживал победу сегодня. Думаю, им очень повезло, и несколько решений VAR оказались в их пользу, но теперь у них появилась эта славная привычка забивать победные голы на последней минуте".



"Они сделали это против "Шеффилд Юнайтед", они сделали это снова сегодня. Это вселяет веру и придает уверенности".



"Думаю, в концовке матча у них возникли трудности с тем, чтобы сломить "Ливерпуль", и это был жестокий, жестокий момент для Жоэля Матипа, но порой подобное случается в футболе".



"Это большие три очка для "Тоттенхэма". Теперь Анге Постекоглу поверит, что все делает безошибочно", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.