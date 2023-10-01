Почеттино недоволен поведением Мадуэке

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино выразил свое недовольство насчет поведения вингера Нони Мадуэке.

Мадуэке пропустил три последних матча "Челси", получив травму мышечного характера в молодежной сборной Англии U-21 в начале сентября.



Пока Мадуэке шел на поправку, в социальных сетях распространилось видео, на котором молодой англичанин отрывается на танцполе одного из ночных клубов в Мейфэре.



На своей пресс-конференции в пятницу Почеттино дал понять, что посмотрел это видео и подобное поведение не одобряет.



"Тут все ясно. Думаю, таких вещей вроде видео, о котором мы говорим, всем нам нужно избегать. Будучи игроком "Челси", ты должен стараться избегать таких вещей. Это не такая большая проблема, но нам всегда нужно избегать такого рода ситуаций".



"Думаю, это очень ясно, что ему нужно избегать подобного. Но он восстанавливается после полученной в сборной травмы, и мы еще посмотрим, сможет ли он принять участие в матче".



"Молодые игроки должны улучшить свое поведение в таких вещах, Это касается не только его. Многим, многим игрокам нужно быть профессионалами и уважать эмблему, которую мы здесь представляем", — цитирует Почеттино The Guardian.