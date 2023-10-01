Директор "Ювентуса" подтвердил, что "Челси" хотел Влаховича

Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Гвинтоли подтвердил, что "Челси" пытался приобрести нападающего Душана Влаховича минувшим летом.

На исходе летнего трансферного окна ходили слухи, что "Челси" может обменять своего опального нападающего Ромелу Лукаку на Влаховича с доплатой со стороны "синих".



В итоге Лукаку отправился в "Рому" на правах аренды, а Влахович остался в Турине, однако "Челси" действительно был заинтересован в Душане.



"У нас было предложение от "Челси" по Влаховичу. Мы не хотели расставаться с Душаном, но за определенную сумму мы бы согласились это сделать. "Челси" так и не дошел до этой суммы, поэтому обмен не состоялся", — сообщил Гвинтоли La Repubblica.