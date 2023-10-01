Клопп: "Травма Гакпо — моя главная проблема"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал травму Коди Гакпо своей "главной проблемой" в проигранном "Тоттенхэму" матче Премьер-Лиги.

Накануне "Ливерпуль" был бит "Тоттенхэмом" со счетом 2:1, причем благодаря голу Гакпо на исходе первого тайма интрига в матче держалась практически до самого конца.



Как раз забивая свой гол, Гакпо усугубил состояние своего поврежденного немногим ранее колена. Коди был заменен в перерыве, и Клопп с тревогой ожидает вердикта докторов.



"Если честно, главная проблема матча заключается в том, что перед тем, как Коди Гакпо забил, мы заработали штрафной, а он получил травму, и сейчас он хромает по коридору с коленным бандажом".



"Если честно, это моя главная проблема в данный момент. Мы потеряли двух игроков (из-за дисквалификации) и, возможно, третьего. Это плохо, очень плохо. Поэтому, да, нам придется поломать над этим голову".



Серьезна ли его травма? Возможно. Я не знаю. Он в бандаже. Он забил гол, но сразу после удара почувствовал, что стало хуже. А изначально он получил травму во время фола ранее", — цитирует Клоппа Daily Mail.