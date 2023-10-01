Гвардиола раскритиковал трех игроков "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал Рубена Диаша, Матео Ковачича и Матеуша Нунеша после поражения от "Вулверхэмптона".

В субботу "Сити" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги потерял очки, уступив на "Молинью" со счетом 2:1.



После матча, который он наблюдал с трибун из-за дисквалификации, Гвардиола посетовал, что трое игроков, включая двух летних новичков, не следовали его инструкциям, причем Нунеша он снял с игры уже в перерыве.



"Мы не исполняли свой процесс должным образом, чтобы атаковать с большей подвижностью, из-за чего у нас возникали некоторые трудности при переходах".



"Когда соперник обороняется так хорошо, Ковачич или Рубен должны атаковать центральных защитников соперника, а мы этого не делали. Поэтому нам было гораздо сложнее".



"Но этому матчу в любом случае суждено было оказаться сложным, и мы знали это. Соперник оборонялся действительно хорошо во всех ситуациях".



"Игроки точно знают, что им нужно делать. Они делали это бессчетное количество раз при мне здесь. Когда они этого не делают, тебе становится сложнее".



"Нунеш? Мне требовалось больше динамики, и я хотел более активной игры на клочках пространства, а Оскар действительно хорош в этом, учитывая свой созидательный талант", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.



А вот нападающего Эрлинга Холанда, который совершенно провалил матч против "волков", Хосеп критиковать не стал.



"Непросто, когда вокруг тебя три соперника. Вокруг него было много соперников", — объяснил невзрачную игру подопечного Гвардиола.