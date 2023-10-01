Артета: "Это изменит все для Хаверца"

Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил надежду, что реализованный Каем Хаверцем пенальти против "Борнмута" "изменит все" для немецкого плеймейкера.

Накануне Хаверц совершил свое первое результативное действие за "Арсенал" после перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов. Кай реализовал пенальти и помог "канонирам" одержать победу 0:3 в гостях у "Борнмута".



Этот гол стал первым для Хаверца с марта. В течение этих последних месяцев Кая регулярно критиковали, однако Артета надеется, что теперь будет по-другому.



"Надеюсь, это изменит все. Если у него и были какие-нибудь вопросы насчет того, что мы чувствуем насчет него и его действий на поле, то теперь они исчезли".



"Кажется, Усейн Болт однажды сказал насчет спорта: "Я должен тренироваться четыре года, чтобы пробежать девять секунд". Иногда ты должен сделать много вещей, и ты не видишь результата своей работы".



"В такого рода момент ты видишь его. Думаю, после всего того, через что он прошел в последние недели, этот момент стоил того, поэтому я по-настоящему рад за него", — цитирует Артету BBC.