Судейский корпус объявил, что гол Диаса "Тоттенхэму" был отменен ошибочно

Луис Диас Судейский корпус объявил, что гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" был отменен ошибочно.

Диас поразил ворота "Тоттенхэма" на 34-й минуте, вскоре после удаления своего партнера по "Ливерпулю" Кертиса Джонса за грубую игру.

Гол Луиса был отменен, потому что арбитры обнаружили у 26-летнего колумбийца офсайд, которого на самом деле не было.

И хотя в этом эпизоде система VAR вроде бы вмешалась, нужные линии не были начерчены, поэтому первоначальное решение лайнсмена об офсайде, одобренное рефери Саймоном Хупером, осталось в силе.

В заявлении, опубликованном после победы "Тоттенхэма" со счетом 2:1, судейский корпус объяснил сбой VAR человеческим фактором.

"Судейский корпус признает, что в первом тайме матча "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" имела место серьезная человеческая ошибка".

"Бригада арбитров в поле не засчитала гол Луиса Диаса из-за офсайда. Это была явная фактическия ошибка, которую должна была исправить VAR, но VAR не вмешалась".

"Судейский корпус проведет полную проверку обстоятельств, которые привели к этой ошибке", — говорится в заявлении возглавляемой Ховардом Уэббом организации.


Метки PGMOL, Диас, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм, Хупер

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1937

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 01.10.2023 00:14 # gerrard08
    «Человеческая ошибка» может быть допущена основным арбитром матча. Те кто сидят на пульте и принимают такие решения отделываться таким клише это дегенератизм полный.

    (ответить)

  2. b84 01.10.2023 00:03 # b84
    мда а VAR на что? было же видно что никаким офсайдом и не пахло
    расстройство

    (ответить)

  3. lfc-krr 30.09.2023 23:34 # lfc-krr
    Хупер, тот же судья, который судил мю вулвз. Конечно за вар и оффсайды он не отвечает, но и так к нему есть вопросы. Если он продолжит судить в АПЛ, то дно будет пробито

    (ответить)

  4. liverpool888 30.09.2023 23:28 # liverpool888
    А можно эту самую человеческую ошибку вместе с сыночком Эвребе отстранить на несколько туров?

    (ответить)

  5. turist 30.09.2023 23:22 # turist
    Мля, пошли на хрен гондурасы

    (ответить)

  6. sausage 30.09.2023 23:18 # sausage
    Цирк! Им не стыдно уже так шквариться на весь футбольный мир?

    (ответить)

  7. ray-black 30.09.2023 23:08 # ray-black
    Засчитали бы этот гол - не было бы гола Гакпо.

    (ответить)

  8. tursa 30.09.2023 23:06 # tursa
    а ну раз извинились, тогда ладно

    (ответить)

  9. liverpo0ol 30.09.2023 23:02 # liverpo0ol
    Хахахаххах
    Может пора бы уже наказывать судей за такое? Или ВАР по восстановлению очков придумаете?:)

    (ответить)

  10. shinigami 30.09.2023 23:02 # shinigami
    Позор.

    (ответить)

  11. skychnie-oboi 30.09.2023 23:02 # skychnie-oboi
    Сейчас ЛФК - этот гол на хлеб намажет....

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: