Судейский корпус объявил, что гол Диаса "Тоттенхэму" был отменен ошибочно

Судейский корпус объявил, что гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" был отменен ошибочно.

Диас поразил ворота "Тоттенхэма" на 34-й минуте, вскоре после удаления своего партнера по "Ливерпулю" Кертиса Джонса за грубую игру.



Гол Луиса был отменен, потому что арбитры обнаружили у 26-летнего колумбийца офсайд, которого на самом деле не было.



И хотя в этом эпизоде система VAR вроде бы вмешалась, нужные линии не были начерчены, поэтому первоначальное решение лайнсмена об офсайде, одобренное рефери Саймоном Хупером, осталось в силе.



В заявлении, опубликованном после победы "Тоттенхэма" со счетом 2:1, судейский корпус объяснил сбой VAR человеческим фактором.



"Судейский корпус признает, что в первом тайме матча "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" имела место серьезная человеческая ошибка".



"Бригада арбитров в поле не засчитала гол Луиса Диаса из-за офсайда. Это была явная фактическия ошибка, которую должна была исправить VAR, но VAR не вмешалась".



"Судейский корпус проведет полную проверку обстоятельств, которые привели к этой ошибке", — говорится в заявлении возглавляемой Ховардом Уэббом организации.