Судейский корпус объявил, что гол Диаса "Тоттенхэму" был отменен ошибочно
Судейский корпус объявил, что гол нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" был отменен ошибочно.
Диас поразил ворота "Тоттенхэма" на 34-й минуте, вскоре после удаления своего партнера по "Ливерпулю" Кертиса Джонса за грубую игру.
Гол Луиса был отменен, потому что арбитры обнаружили у 26-летнего колумбийца офсайд, которого на самом деле не было.
И хотя в этом эпизоде система VAR вроде бы вмешалась, нужные линии не были начерчены, поэтому первоначальное решение лайнсмена об офсайде, одобренное рефери Саймоном Хупером, осталось в силе.
В заявлении, опубликованном после победы "Тоттенхэма" со счетом 2:1, судейский корпус объяснил сбой VAR человеческим фактором.
"Судейский корпус признает, что в первом тайме матча "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" имела место серьезная человеческая ошибка".
"Бригада арбитров в поле не засчитала гол Луиса Диаса из-за офсайда. Это была явная фактическия ошибка, которую должна была исправить VAR, но VAR не вмешалась".
"Судейский корпус проведет полную проверку обстоятельств, которые привели к этой ошибке", — говорится в заявлении возглавляемой Ховардом Уэббом организации.
30.09.2023 23:00
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«Человеческая ошибка» может быть допущена основным арбитром матча. Те кто сидят на пульте и принимают такие решения отделываться таким клише это дегенератизм полный.
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мда а VAR на что? было же видно что никаким офсайдом и не пахло
расстройство
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Хупер, тот же судья, который судил мю вулвз. Конечно за вар и оффсайды он не отвечает, но и так к нему есть вопросы. Если он продолжит судить в АПЛ, то дно будет пробито
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А можно эту самую человеческую ошибку вместе с сыночком Эвребе отстранить на несколько туров?
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Мля, пошли на хрен гондурасы
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Цирк! Им не стыдно уже так шквариться на весь футбольный мир?
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Засчитали бы этот гол - не было бы гола Гакпо.
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а ну раз извинились, тогда ладно
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Хахахаххах
Может пора бы уже наказывать судей за такое? Или ВАР по восстановлению очков придумаете?:)
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Позор.
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Сейчас ЛФК - этот гол на хлеб намажет....
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