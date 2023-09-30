Невилл считает, что Джонс не заслуживал удаления
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс не заслуживал удаления в матче против "Тоттенхэма".
"Ливерпуль" остался вдесятером на 26-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Рефери Саймон Хупер сперва показал Джонсу желтую карточку, но после похода к монитору решил удалить Кертиса за грубую игру против Ива Биссума.
По мнению Невилла, Хупер вполне мог пощадить Джонса, в поступке которого Гари не видит злого умысла.
"Нет. Я знаю, когда ты что-нибудь делаешь умышленно по отношению к сопернику, я сам это делал в прошлом, но здесь он этого не делает. VAR показала ему (рефери) концовку действия, и это не то, чем оно на самом деле является — там стопа игрока скользнула по мячу сверху".
"Это ничуть не красная карточка, и рефери достанется, если это испортит игру. Думаю, он честно шел в борьбу, но его стопа скользнула по мячу сверху. В наши дни я уверен насчет футбола меньше, чем когда-либо, но мне кажется, у него не было никакого злого умысла".
"Если вы посмотрите концовку действия в замедленном повторе, вы придете к выводу, что это красная карточка. Вы должны посмотреть все действие на полной скорости. На скорости, с которой игроки идут в борьбу. Биссума летит на мяч, как и Кертис Джонс. Но, слушайте, я согласен, что желтая карточка в такого рода эпизоде выглядела бы чем-то недосказанным", — сообщил Невилл в эфире.
30.09.2023 22:00
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Gol diasa toje nado posmatret
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на 20 минуте мог не давать, вообще много что мог не делать, но видимо ставочка горела
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Daje v 10 rom mogli vigrat 70 %
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Sudya slamal igru...
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На усмотрение судьи. Вполне красная.
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