Невилл считает, что Джонс не заслуживал удаления

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс не заслуживал удаления в матче против "Тоттенхэма".

"Ливерпуль" остался вдесятером на 26-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Рефери Саймон Хупер сперва показал Джонсу желтую карточку, но после похода к монитору решил удалить Кертиса за грубую игру против Ива Биссума.



По мнению Невилла, Хупер вполне мог пощадить Джонса, в поступке которого Гари не видит злого умысла.



"Нет. Я знаю, когда ты что-нибудь делаешь умышленно по отношению к сопернику, я сам это делал в прошлом, но здесь он этого не делает. VAR показала ему (рефери) концовку действия, и это не то, чем оно на самом деле является — там стопа игрока скользнула по мячу сверху".



"Это ничуть не красная карточка, и рефери достанется, если это испортит игру. Думаю, он честно шел в борьбу, но его стопа скользнула по мячу сверху. В наши дни я уверен насчет футбола меньше, чем когда-либо, но мне кажется, у него не было никакого злого умысла".



"Если вы посмотрите концовку действия в замедленном повторе, вы придете к выводу, что это красная карточка. Вы должны посмотреть все действие на полной скорости. На скорости, с которой игроки идут в борьбу. Биссума летит на мяч, как и Кертис Джонс. Но, слушайте, я согласен, что желтая карточка в такого рода эпизоде выглядела бы чем-то недосказанным", — сообщил Невилл в эфире.



