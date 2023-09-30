Невилл считает, что Джонс не заслуживал удаления

Ив Биссума и Кертис Джонс Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс не заслуживал удаления в матче против "Тоттенхэма".

"Ливерпуль" остался вдесятером на 26-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Рефери Саймон Хупер сперва показал Джонсу желтую карточку, но после похода к монитору решил удалить Кертиса за грубую игру против Ива Биссума.

По мнению Невилла, Хупер вполне мог пощадить Джонса, в поступке которого Гари не видит злого умысла.

"Нет. Я знаю, когда ты что-нибудь делаешь умышленно по отношению к сопернику, я сам это делал в прошлом, но здесь он этого не делает. VAR показала ему (рефери) концовку действия, и это не то, чем оно на самом деле является — там стопа игрока скользнула по мячу сверху".

"Это ничуть не красная карточка, и рефери достанется, если это испортит игру. Думаю, он честно шел в борьбу, но его стопа скользнула по мячу сверху. В наши дни я уверен насчет футбола меньше, чем когда-либо, но мне кажется, у него не было никакого злого умысла".

"Если вы посмотрите концовку действия в замедленном повторе, вы придете к выводу, что это красная карточка. Вы должны посмотреть все действие на полной скорости. На скорости, с которой игроки идут в борьбу. Биссума летит на мяч, как и Кертис Джонс. Но, слушайте, я согласен, что желтая карточка в такого рода эпизоде выглядела бы чем-то недосказанным", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Джонс, Ливерпуль, Невилл, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1156

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  1. jirrort 30.09.2023 22:32 # jirrort
    4:19 - Невилл : Никогда не буду тренировать, если проиграю 7:0

    4:20 - Барселона - Валенсия 7:0

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  2. bo7792xodir 30.09.2023 22:31 # bo7792xodir
    Gol diasa toje nado posmatret

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  3. tursa 30.09.2023 22:19 # tursa
    на 20 минуте мог не давать, вообще много что мог не делать, но видимо ставочка горела

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  4. bo7792xodir 30.09.2023 22:07 # bo7792xodir
    Daje v 10 rom mogli vigrat 70 %

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  5. bo7792xodir 30.09.2023 22:06 # bo7792xodir
    Sudya slamal igru...

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  6. hachidlo 30.09.2023 22:05 # hachidlo
    На усмотрение судьи. Вполне красная.

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