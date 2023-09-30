Тен Хаг недоволен качеством атакующей игры МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг раскритиковал атакующую игру своей команды против "Кристал Пэлас".

Пять дней назад разгромив "Пэлас" в Кубке Лиги со счетом 3:0, в субботу "Юнайтед" позволил "орлам" взять реванш в рамках Премьер-Лиги.



После поражения со счетом 0:1 Тен Хаг посетовал на плохую реализацию моментов и низкое качество атакующей игры. К обороне у Эрика больших претензий нет.



"Это довольно просто. За весь матч мы позволили сопернику создать только три момента, и все три случились после стандартов. Также, думаю, мы выходили на хорошие позиции и затем принимали плохие решения".



"Мы выходили на хорошие позиции и имели свободных игроков. Мы не смогли переломить игру. Качество нашей игры было просто недостаточным. Мы не показали своей лучшей игры впереди".



"Конечно, это вызывает разочарование. Так много раз мы были близки к голу. Ты должен быть резок и эффективен. Все зависит от своих решений".



"Теперь результат уже не изменить. Ты всегда должен учиться на своей игре и учиться быть лучше впереди", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.