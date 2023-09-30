Киоун сравнил влияние Постекоглу на "Тоттенхэм" с "Арсеналом" Венгера

Бывший защитник сборной Англии Мартин Киоун сравнил влияние Анге Постекоглу на "Тоттенхэм" с трансформацией "Арсенала" при Арсене Венгере в 90-х годах прошлого века.

Завершив прошлый сезон только на восьмом месте в Премьер-Лиге и попрощавшись летом со своим лучшим игроком в лице Харри Кейна, "Тоттенхэм" крайне обнадеживающим образом начал новую кампанию.



При Постекоглу, заступившем на должность главного тренера, "шпоры" демонстрируют яркий атакующий футбол, и это вызывает у Киоуна определенные воспоминания из своей собственной карьеры.



"Трансформация "Тоттенхэма" при Анге Постекоглу кажется знакомой. Это переносит меня в 1996 год, когда Арсен Венгер пришел в "Арсенал". Почти сразу же он вселил веру в нас".



"При Джордже Грэме мне говорилось, что я должен отобрать мяч и передать его тому, кто может с ним играть. Но Венгер сказал мне и другим, что доверяет нам и что все мы должны играть со свободой и выражать себя. Внезапно я почувствовал себя полноценным футболистом, а остальное, как говорится, история".



"Будучи фанатом "Арсенала", мне тревожно это признавать, но я вижу ту же веру, которую Постекоглу вселяет в игроков "Тоттенхэма". Даже после продажи Харри Кейна, они выглядят более классной командой и совершенно сплоченной".



"Они обладают тренером, который верит в них так, как Антонио Конте не верил, а стиль игры Постекоглу поражает", — сообщил Киоун Daily Mail.