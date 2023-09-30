"Сити" запнулся о "Вулверхэмптон"

"Вулверхэмптон" прервал 100-процентную серию "Манчестер Сити" в начале нового сезона Премьер-Лиги, нанеся действующему чемпиону поражение со счетом 2:1.

Дисквалифицированного Жан-Рикнера Бельгарда в стартовом составе "волков" заменил Тоти Гомес. Вместо Томми Дойла появился Джо Ходж.



"Горожане" из-за дисквалификации недосчитались Родри, вместо которого вышел Матео Ковачич. Натан Аке заменил Йошко Гвардиола.



Счет в матче на "Молинью" был открыт уже на 13-й минуте, и удалось это хозяевам. Педру Нету прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и прострелил, а после рикошета от колена Рубена Диаша мяч отскочил в ворота — 1:0.



Далее "Вулверхэмптон" отдал мяч под контроль соперника, но при этом хорошо оборонялся и время от времени совершал опасные выпады.



С началом второго тайма "Сити" продолжил искать ответный гол и на 58-й минуте добился своего. Хулиан Альварес, исполняя штрафной, великолепно закрутил мяч в ближний верхний угол ворот — 1:1.



Однако уже спустя восемь минут "волки" снова вышли вперед. Первый удар Хвана Хи Чхана из пределов штрафной был заблокирован, однако мяч отскочил к Матеусу Кунье, который предоставил южнокорейцу второй шанс — 2:1.



Как "Сити" ни старался в оставшиеся полчаса, но уйти от поражения не смог, да и возможностей для этого почти не имел. Эрлинг Холанд выглядел потерявшимся в этот день.



После такого результата стало понятно, что вылет "Сити" из Кубка Лиги посреди недели не был случайностью. "Горожане" ярчайшим образом начали сезон, но теперь с ними приключился некоторый спад.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче