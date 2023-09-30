"Сити" запнулся о "Вулверхэмптон"

Хван Хи Чхан "Вулверхэмптон" прервал 100-процентную серию "Манчестер Сити" в начале нового сезона Премьер-Лиги, нанеся действующему чемпиону поражение со счетом 2:1.

Дисквалифицированного Жан-Рикнера Бельгарда в стартовом составе "волков" заменил Тоти Гомес. Вместо Томми Дойла появился Джо Ходж.

"Горожане" из-за дисквалификации недосчитались Родри, вместо которого вышел Матео Ковачич. Натан Аке заменил Йошко Гвардиола.

Счет в матче на "Молинью" был открыт уже на 13-й минуте, и удалось это хозяевам. Педру Нету прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и прострелил, а после рикошета от колена Рубена Диаша мяч отскочил в ворота — 1:0.

Далее "Вулверхэмптон" отдал мяч под контроль соперника, но при этом хорошо оборонялся и время от времени совершал опасные выпады.

С началом второго тайма "Сити" продолжил искать ответный гол и на 58-й минуте добился своего. Хулиан Альварес, исполняя штрафной, великолепно закрутил мяч в ближний верхний угол ворот — 1:1.

Однако уже спустя восемь минут "волки" снова вышли вперед. Первый удар Хвана Хи Чхана из пределов штрафной был заблокирован, однако мяч отскочил к Матеусу Кунье, который предоставил южнокорейцу второй шанс — 2:1.

Как "Сити" ни старался в оставшиеся полчаса, но уйти от поражения не смог, да и возможностей для этого почти не имел. Эрлинг Холанд выглядел потерявшимся в этот день.

После такого результата стало понятно, что вылет "Сити" из Кубка Лиги посреди недели не был случайностью. "Горожане" ярчайшим образом начали сезон, но теперь с ними приключился некоторый спад.

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2023 19:10

Количество просмотров Просмотров: 1095

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 30.09.2023 19:37 # takernotagiver
    На вшивость Вагифа, забыл сказать)))))))))
    ____________________

    16.09.2023 19:32 # удалить
    takernotagiver

    Петухи конечно жгут, но дальше их ждут Арсенал и Ливерпуль подряд
    (ответить)

    16.09.2023 19:33 #
    vagifspurs

    И их вы1е1бем, не волнуйся, маленькая моя
    (ответить)

    (ответить)

  2. takernotagiver 30.09.2023 19:31 # takernotagiver
    Ну что? Основной состав куриц против основы Ливера. Самый что ни на есть экзамен на вшивость

    (ответить)

  3. kukuruzko 30.09.2023 19:29 # kukuruzko
    Князья против шланга Вагифа, файт!

    (ответить)

  4. irbis85 30.09.2023 19:21 # irbis85
    и снова анбиттен Арсенала не будет достигнут!

    (ответить)

  5. takernotagiver 30.09.2023 19:21 # takernotagiver
    От Чавси все сильнее разит чемпионшипом)

    (ответить)

  6. quavo 30.09.2023 19:20 # quavo
    Му залуперы ебаные, коленка физрук

    (ответить)

  7. bembo 30.09.2023 19:18 # bembo
    15 Челси 6 5

    Источник: http://fapl.ru/posts/103103/?c=1#c7841693



    ТА ЗА ШОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО




    по статистике хГ должны быть в топ -3
    итого - 15

    ШЛЮША ЕБАНАЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

    (ответить)

  8. lfc-krr 30.09.2023 19:18 # lfc-krr
    Манчестер желтый!

    (ответить)

  9. kukuruzko 30.09.2023 19:17 # kukuruzko
    Чечелинизация
    https://www.youtube.com/watch?v=yGRpWMaQKWA

    (ответить)

  10. superglor 30.09.2023 19:16 # superglor
    После выноса всей АПЛ в прошлые годы чиновники попросили сбавить обороты. Этот сезон КОРОЛИ просто сидят на троне и смотрят на всех свысока, результаты вообще не важны.

    (ответить)

  11. akado 30.09.2023 19:15 # akado
    Все говорят про Холланда, хотя результат делает Родри.

    (ответить)

  12. shakur 30.09.2023 19:15 # shakur
    YNWA!
    https://youtu.be/eUkKxDWYFQA

    (ответить)

  13. brown-ale 30.09.2023 19:14 # brown-ale
    Ман Сити исполнил Стиви Джи.

    (ответить)

  14. largo-winch 30.09.2023 19:14 # largo-winch
    На классе своих сучек нагнули

    (ответить)

  15. takernotagiver 30.09.2023 19:14 # takernotagiver
    Холланд даже в таких матчах уже не забивает)

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  16. kukuruzko 30.09.2023 19:13 # kukuruzko
    Нету - к Короляму, Доку к пенсам, обратно на Палмера. Корейца- ебать в глаз, пока казахом не станет.

    (ответить)

  17. bembo 30.09.2023 19:13 # bembo
    Ман Сите
    Хуй сасите
    Прастите



    норм сочиняю?

    (ответить)

  18. shearer1 30.09.2023 19:13 # shearer1
    Мц и му споткну?

    (ответить)

  19. takernotagiver 30.09.2023 19:12 # takernotagiver
    Спасибо)
    __________
    30.09.2023 19:11 # удалить
    takernotagiver

    Давайте на главную луз горожан

    (ответить)

  20. killing-cannon 30.09.2023 19:12 # killing-cannon
    C'MON CITEH

    (ответить)

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