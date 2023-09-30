"Сити" запнулся о "Вулверхэмптон"
"Вулверхэмптон" прервал 100-процентную серию "Манчестер Сити" в начале нового сезона Премьер-Лиги, нанеся действующему чемпиону поражение со счетом 2:1.
Дисквалифицированного Жан-Рикнера Бельгарда в стартовом составе "волков" заменил Тоти Гомес. Вместо Томми Дойла появился Джо Ходж.
"Горожане" из-за дисквалификации недосчитались Родри, вместо которого вышел Матео Ковачич. Натан Аке заменил Йошко Гвардиола.
Счет в матче на "Молинью" был открыт уже на 13-й минуте, и удалось это хозяевам. Педру Нету прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и прострелил, а после рикошета от колена Рубена Диаша мяч отскочил в ворота — 1:0.
Далее "Вулверхэмптон" отдал мяч под контроль соперника, но при этом хорошо оборонялся и время от времени совершал опасные выпады.
С началом второго тайма "Сити" продолжил искать ответный гол и на 58-й минуте добился своего. Хулиан Альварес, исполняя штрафной, великолепно закрутил мяч в ближний верхний угол ворот — 1:1.
Однако уже спустя восемь минут "волки" снова вышли вперед. Первый удар Хвана Хи Чхана из пределов штрафной был заблокирован, однако мяч отскочил к Матеусу Кунье, который предоставил южнокорейцу второй шанс — 2:1.
Как "Сити" ни старался в оставшиеся полчаса, но уйти от поражения не смог, да и возможностей для этого почти не имел. Эрлинг Холанд выглядел потерявшимся в этот день.
После такого результата стало понятно, что вылет "Сити" из Кубка Лиги посреди недели не был случайностью. "Горожане" ярчайшим образом начали сезон, но теперь с ними приключился некоторый спад.
"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
30.09.2023 19:10
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Последние комментарии:
На вшивость Вагифа, забыл сказать)))))))))
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16.09.2023 19:32 # удалить
takernotagiver
Петухи конечно жгут, но дальше их ждут Арсенал и Ливерпуль подряд
(ответить)
16.09.2023 19:33 #
vagifspurs
И их вы1е1бем, не волнуйся, маленькая моя
(ответить)
(ответить)
Ну что? Основной состав куриц против основы Ливера. Самый что ни на есть экзамен на вшивость
(ответить)
Князья против шланга Вагифа, файт!
(ответить)
и снова анбиттен Арсенала не будет достигнут!
(ответить)
От Чавси все сильнее разит чемпионшипом)
(ответить)
Му залуперы ебаные, коленка физрук
(ответить)
15 Челси 6 5
Источник: http://fapl.ru/posts/103103/?c=1#c7841693
ТА ЗА ШОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
по статистике хГ должны быть в топ -3
итого - 15
ШЛЮША ЕБАНАЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
(ответить)
Манчестер желтый!
(ответить)
Чечелинизация
https://www.youtube.com/watch?v=yGRpWMaQKWA
(ответить)
После выноса всей АПЛ в прошлые годы чиновники попросили сбавить обороты. Этот сезон КОРОЛИ просто сидят на троне и смотрят на всех свысока, результаты вообще не важны.
(ответить)
Все говорят про Холланда, хотя результат делает Родри.
(ответить)
YNWA!
https://youtu.be/eUkKxDWYFQA
(ответить)
Ман Сити исполнил Стиви Джи.
(ответить)
На классе своих сучек нагнули
(ответить)
Холланд даже в таких матчах уже не забивает)
(ответить)
Нету - к Короляму, Доку к пенсам, обратно на Палмера. Корейца- ебать в глаз, пока казахом не станет.
(ответить)
Ман Сите
Хуй сасите
Прастите
норм сочиняю?
(ответить)
Мц и му споткну?
(ответить)
Спасибо)
__________
30.09.2023 19:11 # удалить
takernotagiver
Давайте на главную луз горожан
(ответить)
C'MON CITEH
(ответить)
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