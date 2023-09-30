"Арсенал" играючи разобрался с "Борнмутом"

Кай Хаверц "Арсенал" разгромил на выезде "Борнмут" со счетом 0:4, благодаря чему сократил свое отставание от вершины Премьер-Лиги до одного очка.

В стартовом составе "вишенок" произошло лишь одно изменение относительно поражения 3:1 от "Брайтона". Это Маркос Сенеси появился вместо Ллойда Келли.

Одно изменение сделал и главный тренер "канониров" Микель Артета, выпустив Кая Хаверца вместо Фабиу Виейра.

"Борнмут" очень смело начал матч, но уже на 17-й минуте поплатился за попытку играть в открытый футбол против "Арсенала". После заброса в штрафную Габриэль Жезус пробил головой в штангу почти с нулевого угла, а Букайо Сака, также головой, сыграл по отскочившему мячу — 0:1.

Дальше гости вполне контролировали игру, выжидая ошибки соперника, и в концовке первого тайма такая ошибка случилась. Макс Ааронс в подкате снес Эдди Нкетиа в штрафной, предоставив Мартину Эдегору возможность исполнить пенальти — 0:2.

В начале второго тайма "канониры" принялись резвиться впереди, и "вишенки" дрогнули. Это Райан Кристи сбил в своей штрафной Эдегора, а Хаверц с помощью пенальти открыл счет своим голам за свой новый клуб — 0:3.

На этом игра была практически сделана. "Арсенал" без особых проблем довел дело до победы, которую лишь упрочил в компенсированное время. Бен Уайт головой замкнул подачу Эдегора со штрафного — 0:4.

"Арсенал" играючи разобрался с "Борнмутом", который попытался сыграть слишком открыто, но быстро за это поплатился. "Канониры" провели очень комфортный матч и благодаря победе сократили отставание от оступившегося в этом туре "Манчестер Сити".

"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 30.09.2023 19:11 # takernotagiver
    Давайте на главную луз горожан

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  2. wilegend 30.09.2023 19:08 # wilegend
    Это хйуня, сити хйуня, че с манками?

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  3. bembo 30.09.2023 19:07 # bembo
    похуй
    чисто перебиться перед матчем императорси!!!
    чисто апперитив

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  4. largo-winch 30.09.2023 19:06 # largo-winch
    Против аутсайдеров как всегда показывают свои зубы.

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  5. electric 30.09.2023 19:04 # electric
    Не интересно

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  6. kukuruzko 30.09.2023 19:04 # kukuruzko
    Геи не пидоры

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