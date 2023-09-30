"Арсенал" играючи разобрался с "Борнмутом"
"Арсенал" разгромил на выезде "Борнмут" со счетом 0:4, благодаря чему сократил свое отставание от вершины Премьер-Лиги до одного очка.
В стартовом составе "вишенок" произошло лишь одно изменение относительно поражения 3:1 от "Брайтона". Это Маркос Сенеси появился вместо Ллойда Келли.
Одно изменение сделал и главный тренер "канониров" Микель Артета, выпустив Кая Хаверца вместо Фабиу Виейра.
"Борнмут" очень смело начал матч, но уже на 17-й минуте поплатился за попытку играть в открытый футбол против "Арсенала". После заброса в штрафную Габриэль Жезус пробил головой в штангу почти с нулевого угла, а Букайо Сака, также головой, сыграл по отскочившему мячу — 0:1.
Дальше гости вполне контролировали игру, выжидая ошибки соперника, и в концовке первого тайма такая ошибка случилась. Макс Ааронс в подкате снес Эдди Нкетиа в штрафной, предоставив Мартину Эдегору возможность исполнить пенальти — 0:2.
В начале второго тайма "канониры" принялись резвиться впереди, и "вишенки" дрогнули. Это Райан Кристи сбил в своей штрафной Эдегора, а Хаверц с помощью пенальти открыл счет своим голам за свой новый клуб — 0:3.
На этом игра была практически сделана. "Арсенал" без особых проблем довел дело до победы, которую лишь упрочил в компенсированное время. Бен Уайт головой замкнул подачу Эдегора со штрафного — 0:4.
"Арсенал" играючи разобрался с "Борнмутом", который попытался сыграть слишком открыто, но быстро за это поплатился. "Канониры" провели очень комфортный матч и благодаря победе сократили отставание от оступившегося в этом туре "Манчестер Сити".
"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче
30.09.2023 19:00
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Давайте на главную луз горожан
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Это хйуня, сити хйуня, че с манками?
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похуй
чисто перебиться перед матчем императорси!!!
чисто апперитив
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Против аутсайдеров как всегда показывают свои зубы.
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Не интересно
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Геи не пидоры
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