"Пэлас" отомстил МЮ за вылет из Кубка Лиги
"Кристал Пэлас" взял реванш за вылет из Кубка Лиги посреди недели, победив "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге — 0:1.
Впервые в своей карьере в старте "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги вышел Факундо Пельистри. Помимо этого, вернулись Виктор Линделеф, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд и Расмус Хейлунд.
В старт "орлов" относительно кубкового выезда на "Олд Траффорд" пять дней назад влились Сэм Джонстон, Джоэл Уорд, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Уилл Хьюз и Эберечи Эзе.
"Юнайтед" сразу же попытался взять игру под свой контроль, стал нагнетать давление и пристреливаться.
Даже не владея много мячом, "Пэлас" старался показывать зубы, а на 25-й минуте гости и вовсе открыли счет. Эзе выполнил прострел со штрафного, а снаряд прошел через гущу игроков до Андерсона, который в стиле заправского нападающего пробил с лету — 0:1.
"Юнайтед" немедленно ответил опасным моментом Каземиро, но продолжить в том же духе "дьяволам" не удалось. "Пэлас" дисциплинированно оборонялся и пытался контратаковать.
Во втором тайме хозяева повысили передачу своих атак, однако "орлы" не только стойко держались, но и не отказались от контратак.
У "Юнайтед" был хороший, но короткий отрезок зашкаливающего давления, однако даже это "Пэлас" выдержав, в итоге отстояв победу и взяв реванш за поражение в 3-м раунде Кубка Лиги.
"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
30.09.2023 19:00
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Последние комментарии:
КП обыграл кп
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КРИСТАЛ ПЕЛАС! КОРОЛИ ЛОНДОНА!!!!
ПЕЛАС КОМОНЕ!!!
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МЮ - это депрессия.
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Обошли соседей по таблице
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КОРОЛИ!!!!
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фатимуля ахахахаха
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