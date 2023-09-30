"Пэлас" отомстил МЮ за вылет из Кубка Лиги

"Кристал Пэлас" взял реванш за вылет из Кубка Лиги посреди недели, победив "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге — 0:1.

Впервые в своей карьере в старте "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги вышел Факундо Пельистри. Помимо этого, вернулись Виктор Линделеф, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд и Расмус Хейлунд.



В старт "орлов" относительно кубкового выезда на "Олд Траффорд" пять дней назад влились Сэм Джонстон, Джоэл Уорд, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Уилл Хьюз и Эберечи Эзе.



"Юнайтед" сразу же попытался взять игру под свой контроль, стал нагнетать давление и пристреливаться.



Даже не владея много мячом, "Пэлас" старался показывать зубы, а на 25-й минуте гости и вовсе открыли счет. Эзе выполнил прострел со штрафного, а снаряд прошел через гущу игроков до Андерсона, который в стиле заправского нападающего пробил с лету — 0:1.



"Юнайтед" немедленно ответил опасным моментом Каземиро, но продолжить в том же духе "дьяволам" не удалось. "Пэлас" дисциплинированно оборонялся и пытался контратаковать.



Во втором тайме хозяева повысили передачу своих атак, однако "орлы" не только стойко держались, но и не отказались от контратак.



У "Юнайтед" был хороший, но короткий отрезок зашкаливающего давления, однако даже это "Пэлас" выдержав, в итоге отстояв победу и взяв реванш за поражение в 3-м раунде Кубка Лиги.



"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче