"Пэлас" отомстил МЮ за вылет из Кубка Лиги

Йоаким Андерсен "Кристал Пэлас" взял реванш за вылет из Кубка Лиги посреди недели, победив "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге — 0:1.

Впервые в своей карьере в старте "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги вышел Факундо Пельистри. Помимо этого, вернулись Виктор Линделеф, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд и Расмус Хейлунд.

В старт "орлов" относительно кубкового выезда на "Олд Траффорд" пять дней назад влились Сэм Джонстон, Джоэл Уорд, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Уилл Хьюз и Эберечи Эзе.

"Юнайтед" сразу же попытался взять игру под свой контроль, стал нагнетать давление и пристреливаться.

Даже не владея много мячом, "Пэлас" старался показывать зубы, а на 25-й минуте гости и вовсе открыли счет. Эзе выполнил прострел со штрафного, а снаряд прошел через гущу игроков до Андерсона, который в стиле заправского нападающего пробил с лету — 0:1.

"Юнайтед" немедленно ответил опасным моментом Каземиро, но продолжить в том же духе "дьяволам" не удалось. "Пэлас" дисциплинированно оборонялся и пытался контратаковать.

Во втором тайме хозяева повысили передачу своих атак, однако "орлы" не только стойко держались, но и не отказались от контратак.

У "Юнайтед" был хороший, но короткий отрезок зашкаливающего давления, однако даже это "Пэлас" выдержав, в итоге отстояв победу и взяв реванш за поражение в 3-м раунде Кубка Лиги.

"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1038

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  1. killing-cannon 30.09.2023 19:08 # killing-cannon
    КП обыграл кп

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  2. kristal-pelas 30.09.2023 19:08 # kristal-pelas
    КРИСТАЛ ПЕЛАС! КОРОЛИ ЛОНДОНА!!!!

    ПЕЛАС КОМОНЕ!!!

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  3. largo-winch 30.09.2023 19:05 # largo-winch
    МЮ - это депрессия.

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  4. aaaars 30.09.2023 19:04 # aaaars
    Обошли соседей по таблице

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  5. electric 30.09.2023 19:02 # electric
    КОРОЛИ!!!!

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  6. bembo 30.09.2023 19:00 # bembo
    фатимуля ахахахаха

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