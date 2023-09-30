Гвардиола пропускает матч c "Вулверхэмптоном" из-за дисквалификации

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пропускает матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" из-за дисквалификации.

Некоторых болельщиков удивило отсутствие Гвардиолы у бровки в момент начала субботнего матча Премьер-Лиги на "Молинью". Вместо этого Хосеп расположился на трибунах.



Оказывается, Гвардиола не был допущен в техническую зону из-за того, что в среду вечером против "Ньюкасла" в Кубке Лиги получил свою третью желтую карточку.



Отметим, что как раз с этого сезона, количество предупреждений, необходимых для такого рода дисквалификации, было сокращено с четырех до трех.



"Вид там (с трибун) будет лучше, и там я уж точно не получу желтую карточку!" — пошутил Гвардиола перед началом матча против "волков".



Две свои первые желтые карточки в этом сезоне Гвардиола получил против "Бернли" в первом туре и против "Ноттингем Форест" в прошлый уикенд.