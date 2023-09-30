Клоп: "У "Челси" и "Тоттенхэма" есть огромное преимущество"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у "Челси" и "Тоттенхэма" есть "огромное преимущество относительно его команды в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Завершив прошлый сезон только на пятом месте в Премьер-Лиге, "Ливерпуль" попал в Лигу Европы. Теперь "красные" вынуждены играть по четвергам и совершать утомительные переезды.



"Челси" и "Тоттенхэм" в прошлом сезоне выступили еще хуже, не попав в еврокубки вовсе. Клопп чувствует, что это может помочь конкурентам "Ливерпуля".



"У "Челси" и "Тоттенхэма" нет европейского футбола".



"Двух тяжеловесов нет в еврокубках, и у них есть вся неделя для тренировок, тогда как другие совершают переезды. Это огромное преимущество. Попасть в Лигу Чемпионов в этом году — задача огромной сложности. Нам будет сложно это сделать, потому что конкуренты будут хорошо отдыхать", — цитирует Клоппа Daily Mirror.