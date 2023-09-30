Лебеф — о лучшей позиции Хаверца в "Арсенале": "На скамейке"

Бывший защитник "Челси" Франк Лебеф считает, что Каю Хаверцу нет места в стартовом составе "Арсенала".

Минувшим летом "Арсенал" потратил 65 миллионов фунтов на приглашение Хаверца из "Челси", однако Кай до сих пор не совершил ни одного результативного действия за свой новый клуб.



Лебеф убежден, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета ошибся с трансфером Хаверца, который, пытаясь играть полузащитника, только мешает капитану "канониров" Мартину Эдегору.



"Может быть, прямо сейчас его лучшая позиция — на скамейке. Мы разговаривали об этом летом, когда узнали, что он переходит. Выбор им позиции влияет на остальных полузащитников, из-за него игра команды теряет баланс, потому что он и Эдегор играют почти в одной линии".



"В прошлом сезоне Эдегор пытался созидать в одиночку, а другие трудились на него, и это делало "Арсенал" по-настоящему сильным. Может быть, он (Хаверц) пригодился бы слева, но когда у вас есть Троссард и Мартинелли, я не вижу ему места. Думаю, Артета совершил ошибку, пригласив Хаверца. Я не вижу никакой хорошей позиции для него", — сообщил Лебеф ESPN.