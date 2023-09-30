"Челси" подтвердил Infinite Athlete своим новым титульным спонсором

"Челси" подтвердил, что компания Infinite Athlete стала новым титульным спонсором клуба.

Соглашение с Infinite Athlete рассчитано до конца сезона 2023/24 и оценивается в 40-43 миллиона фунтов.



Эмблема Infinite Athlete появится спереди игровых футболок мужской и женских команд "Челси", а также на рукаве тренировочной формы "синих".



"Челси" согласовал спонсорский контракт с Infinite Athlete еще до старта сезона, однако Премьер-Лига усомнилась в том, насколько эта сделка соответствует рыночной стоимости, а также заподозрила компанию в связях с владельцами футбольного клуба.



"Челси" удалось ответить на возникшие у Премьер-Лиги вопросы, закрыв вопрос с титульным спонсором до следующего лета. Теперь у "синих" есть время, чтобы найти партнера для более долгосрочного сотрудничества.