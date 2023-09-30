"Челси" подтвердил Infinite Athlete своим новым титульным спонсором
"Челси" подтвердил, что компания Infinite Athlete стала новым титульным спонсором клуба.
Соглашение с Infinite Athlete рассчитано до конца сезона 2023/24 и оценивается в 40-43 миллиона фунтов.
Эмблема Infinite Athlete появится спереди игровых футболок мужской и женских команд "Челси", а также на рукаве тренировочной формы "синих".
"Челси" согласовал спонсорский контракт с Infinite Athlete еще до старта сезона, однако Премьер-Лига усомнилась в том, насколько эта сделка соответствует рыночной стоимости, а также заподозрила компанию в связях с владельцами футбольного клуба.
"Челси" удалось ответить на возникшие у Премьер-Лиги вопросы, закрыв вопрос с титульным спонсором до следующего лета. Теперь у "синих" есть время, чтобы найти партнера для более долгосрочного сотрудничества.
30.09.2023 14:00
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Последние комментарии:
Выглядит как хуйнia
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Ослики.
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На 1 сезон лол. А че, доказали же рыночную стоимость и никаких связей с владельцами, не? Или все же не хочется недополучать 40 лямов каждый год и будут искать настоящего спонсора извне? Мешки обманщики.
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