"Челси" подтвердил Infinite Athlete своим новым титульным спонсором

Игровая футболка Челси "Челси" подтвердил, что компания Infinite Athlete стала новым титульным спонсором клуба.

Соглашение с Infinite Athlete рассчитано до конца сезона 2023/24 и оценивается в 40-43 миллиона фунтов.

Эмблема Infinite Athlete появится спереди игровых футболок мужской и женских команд "Челси", а также на рукаве тренировочной формы "синих".

"Челси" согласовал спонсорский контракт с Infinite Athlete еще до старта сезона, однако Премьер-Лига усомнилась в том, насколько эта сделка соответствует рыночной стоимости, а также заподозрила компанию в связях с владельцами футбольного клуба.

"Челси" удалось ответить на возникшие у Премьер-Лиги вопросы, закрыв вопрос с титульным спонсором до следующего лета. Теперь у "синих" есть время, чтобы найти партнера для более долгосрочного сотрудничества.


Метки Infinite Athlete, спонсоры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2023 14:00

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  1. ganinilyha 30.09.2023 14:13 # ganinilyha
    Выглядит как хуйнia

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  2. shakur 30.09.2023 14:11 # shakur
    Ослики.

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  3. superglor 30.09.2023 14:10 # superglor
    На 1 сезон лол. А че, доказали же рыночную стоимость и никаких связей с владельцами, не? Или все же не хочется недополучать 40 лямов каждый год и будут искать настоящего спонсора извне? Мешки обманщики.

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