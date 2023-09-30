МЮ планирует купить центрального защитника в 2024 году

"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести центрального защитника в 2024 году.

Минувшим летом главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг привел в свою команду семь новых игроков, но центр обороны оставил без усиления.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Юнайтед" собирается обзавестись еще одним центральным защитником только в следующем году, и внутри клуба уже ведутся разговоры о подходящих кандидатурах.



Куда вероятнее, что "Юнайтед" совершит данное приобретение уже следующим летом, но нельзя исключать, что ситуация вынудит "красных дьяволов" выйти на трансферный рынок уже в январе.



"Юнайтед" еще минувшим летом интересовался Бенжаменом Паваром, но тот исчез с радара "дьяволов" после своего перехода из "Баварии" в "Интер".



При этом "Юнайтед" сохраняет интерес к защитникам вроде Жан-Клера Тодибо из "Ниццы", Эдмонда Тапсоба из "Байера" и Антонио Силвы из "Бенфики".



Добавим, прямо сейчас Тен Хагу приходится выбирать в центре обороны из Рафаэля Варана, Харри Магуайра и Виктора Линделефа, тогда как Лисандро Мартинес выбыл на два-три месяца с рецидивом травмы стопы.