Гвардиола — о плотном графике матчей: "Только игроки могут изменить это"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что только сами игроки могут решить проблему с чересчур плотным графиком матчей.

На старте нового сезона команды Премьер-Лиги испытывают огромные проблемы с травмами, возросшее количество которых связывают с недостаточным временем на восстановление игроков.



Например, наставник "Бернли" Венсан Компани предложил на уровне правил ограничить количество матчей, которые может провести каждый игрок за сезон, однако Гвардиола считает, что только сами футболисты могут вызвать такого рода изменения.



"Я бы сказал, что каждая идея по ограничению количества матчей для игроков хороша. Но это не изменится".



"Есть только одно решение, чтобы что-нибудь изменить. Игроки должны сами решить и сказать: "Стоп, нам нужно что-нибудь изменить". После этого ФИФА и УЕФА, возможно, слегка отреагируют".



"Бизнес, шоу должны продолжаться. Без Пепа? Не проблема. Но без игроков шоу не может продолжаться, уж точно. Так что это зависит от них. Они должны решить, будут ли с этим мириться".



"Посмотрите, что случилось в Испании с женской сборной. Игроки решили, что нужно что-нибудь изменить, и они изменили это. Они сделали это. Это лучший пример".



"Женская сборная в Испании сделала это. Я не знаю, способны ли мужчины в мировом футболе на подобное".



"Когда у нас перерыв, это должен быть настоящий перерыв. Такова моя точка зрения. Я всегда привожу в пример НБА. Они играют 80 матчей за несколько месяцев, но затем отдыхают три-четыре месяца. Так ты можешь восстановить силы, чтобы затем на полной скорости продолжать".



"Здесь же проблема в том, что мы выступаем на полной скорости, а затем отдыхаем три недели. На мой взгляд, этого недостаточно. Это мое личное мнение".



"Я не хочу оказывать влияние, потому что я ни на кого не повлияю. Думаю, это должны сделать игроки. Если игроки хотят что-нибудь изменить, только один и могут сделать это", — цитирует Гвардиолу The Independent.