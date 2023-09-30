Тен Хаг: "Игроки больше не могут справляться с такой нагрузкой"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что игроки ведущих команд Премьер-Лиги больше не могут справляться с нагрузкой из-за плотного календаря матчей.
Перед второй за пять дней встречей с "Кристал Пэлас" стало известно, что "Юнайтед" потерял на два-три месяца защитника Лисандро Мартинеса.
Лазарет "Юнайтед" переполнен, но "красные дьяволы" в этом не уникальны — согласно ресурсу Premierinjures, 20 команд Премьер-Лиги сейчас суммарно лишены 112 игроков из-за травм.
Тен Хаг винит в сложившейся ситуации слишком плотный календарь, и эта проблема только усугубляется.
"У нас был Чемпионат Мира посреди сезона, из-за чего сезон стал длиннее. Кубок Англии дополнительно продлил наш сезон, затем были матчи Лиги Наций. Перерыв стал короче".
"Каждый раз количество матчей только увеличивается, и на игроков ложится чересчур большая нагрузка. Это огромная нагрузка. Многие мои коллеги указывали на это, как и указывал я. Но это продолжается. Мы продолжаем расширять график матчей".
"Игроки больше не могут справляться с такой нагрузкой, и я думаю, вы видите это по нашему составу", — цитирует Тен Хага BBC.
30.09.2023 11:00
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Активно использовать пять замен. Клопп обычно использует 4-5 замен в каждом матче. Расширить используемый ростер, доверять игрокам запаса, планировать нагрузку на игроков, считать её по минутам.
По времени для отдыха согласен, ФИФА и другие федерации пытаются забить каждое летнее окно каким-то ивентом, поэтому у игроков, которые ещё представляют свои национальные сборные, слишком мало времени на отдых и дополнительнпя нагрузка.
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Этот 10Hag закончился, несите нового
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