Тен Хаг: "Игроки больше не могут справляться с такой нагрузкой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что игроки ведущих команд Премьер-Лиги больше не могут справляться с нагрузкой из-за плотного календаря матчей.

Перед второй за пять дней встречей с "Кристал Пэлас" стало известно, что "Юнайтед" потерял на два-три месяца защитника Лисандро Мартинеса.



Лазарет "Юнайтед" переполнен, но "красные дьяволы" в этом не уникальны — согласно ресурсу Premierinjures, 20 команд Премьер-Лиги сейчас суммарно лишены 112 игроков из-за травм.



Тен Хаг винит в сложившейся ситуации слишком плотный календарь, и эта проблема только усугубляется.



"У нас был Чемпионат Мира посреди сезона, из-за чего сезон стал длиннее. Кубок Англии дополнительно продлил наш сезон, затем были матчи Лиги Наций. Перерыв стал короче".



"Каждый раз количество матчей только увеличивается, и на игроков ложится чересчур большая нагрузка. Это огромная нагрузка. Многие мои коллеги указывали на это, как и указывал я. Но это продолжается. Мы продолжаем расширять график матчей".



"Игроки больше не могут справляться с такой нагрузкой, и я думаю, вы видите это по нашему составу", — цитирует Тен Хага BBC.