"Ньюкасл" присоединился к числу претендентов на Тоуни

"Ньюкасл" присоединился к числу претендентов на нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.

Тоуни отбыл уже половину свой дисквалификации на восемь месяцев за нарушение запрета на ставки и в январе сможет вернуться на футбольное поле.



Не исключено, что вернется Тоуни уже игроком другой команды, нежели "Брентфорд". Айвен ставит перед собой цель перейти в топ-клуб — если не в январе, то в конце сезона.



Прежде всего Тоуни сватают в "Арсенал" и "Челси", однако i News может подтвердить, что "Ньюкасл" включил 27-летнего англичанина в список своих целей на предстоящие трансферные окна.



Пока "Брентфорд" не получал запросов насчет Тоуни и не горит желанием продавать игрока, который забил 20 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги. Однако контракт Айвена истекает летом 2025, из-за чего "пчелам" будет сложно удержать своего бомбардира.



Ожидается, что "Брентфорд" потребует 80 миллионов фунтов у заинтересованных в Тоуни клубов.