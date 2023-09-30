Клопп заявил, что преображение "Ливерпуля" дало ему "новую энергию"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что резкая смена облика его команды придала ему "новую энергию".
Минувшим летом "Ливерпуль" пережил свое самое масштабное обновление за время работы Клоппа. "Красные" попрощались с рядом опытных игроков вроде Джордана Хендерсона, Джеймса Милнера, Фабиньо, Роберто Фирмино, Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена, на место которых пришли Доминик Собослаи, Алексис Макаллистер, Ватару Эндо и Райан Гравенберх.
Несмотря на это, "Ливерпуль" уверено начал новый сезон, до сих пор не потерпев ни одного поражения и выиграв все семь последних матчей с учетом всех соревнований. И Клопп испытывает настоящее воодушевление на фоне таких результатов.
"Это придает мне совершенно новую энергию. Это замечательно, у этой команды совершенно новый облик. Я обожал все в предыдущие семь лет, но очевидно, что все мы нуждаемся в источниках энергии, и когда каждый день я смотрю в эти лица и вижу, как сильно они наслаждаются этим новым испытанием, это тоже придает мне энергии".
"Я знаю, что это просто слова, но именно так я это ощущаю. Мы не хотим сравнивать или вроде того, мы стараемся дать этой команде возможность написать свою собственную судьбу. Так мы и решили — решили жить настоящим, и именно так это пока работает. Я не знаю, к чему это приведет, но это в любом случае весело", — цитирует Клоппа The Independent.
30.09.2023 09:00
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КНЯЗИ!!!
Шматко норм провернул трансферы кайседы и лавии.
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