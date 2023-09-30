Тен Хаг привел Ганнибала в пример остальным игрокам МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что юный полузащитник Ганнибал Межбри стал игроком, который устанавливает стандарт для остальной команды.

На недавнюю серию из трех поражений "Юнайтед" отреагировал двумя победами подряд, что стало возможно благодаря внедрению в стартовый состав 20-летнего Ганнибала.



Ганнибал придал "Юнайтед" энергии и трудолюбия, и Тен Хаг хочет, чтобы другие игроки брали пример со своего юного товарища.



"Думаю, Ганнибал дает очень хороший посыл остальным игрокам команды — о том, каковы здесь требования. О том, что это должно быть стандартом, когда ты здесь играешь. Это касается того, что ты даешь команде и как жаждешь успеха".



"Он дебютировал за первую команду еще до моего прихода. В прошлом году он был в аренде, а в этом году он прогрессирует".



"Поэтому он заслужил свой шанс, и я думаю, он пользуется этим шансом. Но каждый раз он должен становиться лучше и доказывать, что заслуживает играть. Это касается каждого игрока в команде".



"Надеюсь, это придаст импульс другим игрокам и покажет, что их отдача должна быть больше, потому что Ганнибал замечательно трудится на команду и был по-настоящему полезен в двух последних матчах".



"Я не смотрю на статус. Я смотрю на игру, которую игроки показывают. Конечно, у игроков есть свои заслуги — но далеко на этом не уедешь. Скажем так: ты хорош лишь настолько, насколько хорош был твой последний матч".



"Когда ты не проявляешь себя пару матчей подряд, появляется вероятность, что твое место займет другой игрок. Я не тот тренер, который сомневается, выпускать ли молодых игроков. В двух первых матчах сезона я выпускал в старте Алехандро Гарначо", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.