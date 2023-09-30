Постекоглу хочет брать пример с "Ливерпуля"
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что "Ливерпуль" является одним из клубов, с которых "шпоры" хотят брать пример.
Получив не самый приятный опыт с Жозе Моуриньо и Антонио Конте, минувшим летом "Тоттенхэм" решил сделать ставку на тренера другого типа и позвал из "Селтика" Постекоглу.
Постекоглу рассматривает "Тоттенхэм" как долгосрочный проект и указывает на то, что "Ливерпулю" Юргена Клоппа, с которым "шпоры" сразятся в субботу, потребовалось время, чтобы окрепнуть для побед в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге.
"Мы ориентируемся на "Ливерпуль", "Арсенал" и даже "Брайтон" сейчас — у них есть план, которого они придерживаются. Это не обеспечило им успех в краткосрочной перспективе, если вы посмотрите на траекторию этих команд".
"Но они в кое-что верили и позволили этому расти. У всех них разные пути, разные тренеры, разные уровни опыта".
"У них определенно есть чему поучиться. Нужно смотреть в долгосрочной перспективе — команды, которые доминировали длительными периодами времени, обычно обладали планом или идеологией, которых они придерживались".
"Это непросто, потому что необходимость добиваться результатов в краткосросной перспективе создает давление, и некоторые клубы прогибаются под этим. "Ливерпуль" не сразу стал успешным, но они убедились, что будут пожинать плоды, что поддержат Юргена", — цитирует Постекоглу Sky Sports.
30.09.2023 07:00
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Хитрый пёс))) прям, как Турок)))
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