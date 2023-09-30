Клопп впечатлен, как Собослаи начал свою карьеру в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что он находится под впечатлением от того, насколько ярко полузащитник Доминик Собослаи начал свою карьеру в клубе.

Минувшим летом "Ливерпуль" приобрел Собослаи у "РБ Лейпциг" за 60 миллионов фунтов, и пока эта инвестиция себя полностью оправдывает.



Доминик утвердился ключевым игроком "Ливерпуля", а также забил уже два гола, и Клопп в восторге от того, как 22-летний венгр влился в его команду.



"Я не думаю, что у нас он играет на той же позиции, что и в Лейпциге. Там он играл на фланге, в качестве смещенного ближе к краю 10-го номера, а у нас он играет "восьмерку", "шестерку", одну из двух "шестерок", так что по-настоящему интересно смотреть, как он адаптируется и развивается".



"Он действительно хорошо начал. Нам все еще нужно понять некоторые вещи, но признаки по-настоящему позитивны. Мы хорошо его знали, он играл против нас за "Зальцбург", а также за "Лейпциг". Мы знали, что он обладает невероятным мастерством удара... А теперь это очевидно!"



"Когда мы искали "восьмерку", то просматривали с ним видеозаписи, и они производили впечатление, супервпечатление".



"Но "Лейпциг" играл по 4-2-2-2 и был очень заточен на атаку. Не думаю, что тогда он так уж сильно участвовал в розыгрыше мяча и занимал более глубокие позиции, но он хорош с мячом, и поэтому мы пытаемся использовать его там".



"Я могу на 100 процентов понять, почему он создает газетные заголовки, но в раздевалке он по-настоящему командный игрок".



"Я тоже нахожусь под впечатлением от него. Он очень умен и близок с каждым — у него есть харизма, чтобы ладить в раздевалке с каждым. Поэтому приятно видеть, что он счастлив здесь, он очень хотел перейти сюда", — цитирует Клоппа The Independent.