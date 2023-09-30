7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 30 сентября, восемью поединками стартует 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — БРАЙТОН 14:30



"Астон Вилла" выиграла все девять последних домашних матчей в чемпионате, что предыдущий раз случалось с сентября 1989 по февраль 1990. "Брайтон" впервые в своей истории одержал пять побед в шести первых поединках сезона в высшем дивизионе. "Вилланы" выиграли все четыре последние встречи с "чайками" в Премьер-Лиге, в каждой забивая дважды.



Полузащитник "Виллы" Джейкоб Рэмси под вопросом, но Алекс Морено и Леон Бэйли точно не сыграют. Диего Карлос и Бертран Траоре снова в строю.



"Брайтон" не сможет рассчитывать на Паскаля Гросса, Джеймса Милнера, Адама Лаллану и Эвана Фергюсона.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00



"Вулверхэмптон" надеется прервать серию из четырех матчей подряд без побед во всех соревнованиях (1 ничья, 3 поражения). "Манчестер Сити" может впервые в своей истории оформить семь побед кряду на старте сезона Премьер-Лиги. "Горожане" выиграли все шесть последних встреч с "волками" в чемпионате с общим счетом 19:3.



Новичок "Вулверхэмптона" Жан-Рикнер Бельгард дисквалифицирован. Томми Дойл не сыграет из-за условий своей аренды.



Полузащитник "Сити" Родри продолжает отбывать дисквалификацию. Джон Стоунс, Бернарду Силва и Кевин Де Брюйне все еще лечатся.



ВЕСТ ХЭМ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17:00



Над "Вест Хэмом" нависла угроза третьего подряд поражения в Премьер-Лиге. "Шеффилд Юнайтед" проиграл пять из шести своих матчей чемпионата в этом сезоне. "Клинки" одержали лишь одну победу в 10 последних выездах к "молотобойцам" — 2:3 в рамках Чемпионшипа в 2005 году.



Защитник "Вест Хэма" Аарон Крессуэлл пока не залечил заднюю поверхность бедра.



"Шеффилд Юнайтед" снова может рассчитывать на Густаво Хамера и Оли Макберни. Джон Флек возобновил тренировки после перенесенного летом перелома ноги.



НЬЮКАСЛ — БЕРНЛИ 17:00



"Ньюкасл" оформил два "клин-шита" в двух последних матчах Премьер-Лиги — как и в 22 предыдущих. "Бернли" проиграли все четыре домашних поединка в этом сезоне высшего дивизиона, но на выезде не знает поражений в чемпионате с проигрыша 5:2 "Шеффилд Юнайтед" 5 ноября 2022. "Сороки" могут одержать пятую победу подряд против "бордовых" в чемпионате, чего не случалось с 1955 года.



"Ньюкасл" до Нового года лишился вингера Харви Барнса. Свен Ботман, Александер Исак и Каллум Уилсон под вопросом. Дэн Берн и Бруно Гимараэс должны быть в порядке.



"Бернли" будет лишен травмированного Мануэля Бенсона и дисквалифицированного Лайла Фостера. Йоханн Берг Гудмундссон имеет небольшую проблему мышечного характера.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" не проигрывает дома уже 15 матчей Премьер-Лиги кряду против команд из Лондона, все восемь последних выиграв. "Кристал Пэлас" может похвастать только тремя победами в 14 последних выездных поединках чемпионата (3 ничьи, 8 поражений). "Орлы" ни разу не уступили в трех последних выездах к "красным дьяволам" в рамках Премьер-Лиги при Рое Ходжсоне (2 победы, 1 ничья).



Защитник "Юнайтед" Лисандро Мартинес пропустит два-три месяца из-за рецидива травмы стопы. Серхио Регилон пока не готов вернуться, как и Аарон Ван-Биссака, Люк Шоу и Тирелл Маласиа. Антони только в субботу возвращается к тренировкам после вынужденного отгула. Джейдон Санчо изолирован от первой команды.



Нападающий "Пэлас" Одсонн Эдуар пока не справился с растяжением задней поверхности бедра. Дин Хендерсон и Джайро Ридевалд пополнили лазарет, где уже находятся Джефферсон Лерма и Майкл Олисе.



ЭВЕРТОН — ЛУТОН 17:00



В прошлый уикенд, победив на выезде "Брентфорд" со счетом 1:3, "Эвертон" забил голов и набрал очков больше, чем в пяти первых матчах этого сезона Премьер-Лиги вместе взятых. "Лутон" — единственная в дивизионе команда, которая еще не вела в счете в этом сезоне. "Шляпники" ни разу не выиграли в шести последних встречах с "ирисками" в рамках чемпионата (3 ничьи, 3 поражения).



Защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен был вынужденно заменен в матче Кубка Лиги против "Астон Виллы" в минувшую среду и теперь находится под вопросом. Шеймус Коулмен, Андре Гомеш и Деле Алли точно не сыграют.



Полузащитник "Лутона" Росс Баркли тренировался последние пару дней, но против своего бывшего клуба не выйдет. Том Локьер залечил свою болячку.



БОРНМУТ — АРСЕНАЛ 17:00



"Борнмут" не знает побед уже 10 матчей Премьер-Лиги кряду (3 ничьи, 7 поражений), что является клубным антирекордом. "Арсенал" может остаться непобежденным в семи первых матчах сезона Премьер-Лиги впервые с 2007/08. "Вишенки" выиграли лишь одну из 12 последних встреч с "канонирами" в высшем дивизионе — 2:1 в январе 2018 (2 ничьи, 0 поражений).



"Борнмут" откладывает на последний момент решение по нападающему Доминику Соланке. Крис Мефем, Ллойд Келли, Алекс Скотт и Эмилиано Маркондес травмированы.



"Арсенал" устроит фитнес-тесты для Вильяма Салиба, Деклана Райса, Фабиу Виейра, Букайо Сака, Леандро Троссарда и Габриэля Мартинелли. Юрриен Тимбер и Томас Партей остаются в лазарете.



ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" забивал минимум дважды в каждом из шести матчей этого сезона Премьер-Лиги. "Ливерпуль" не знает поражений уже 17 поединков кряду в высшем дивизионе (12 побед, 5 ничьих). "Шпоры" одержали только одну победу в 23 последних встречах с "красными" во всех соревнованиях — 4:1 на "Уэмбли" в октябре 2017.



"Тоттенхэм" недосчитается Бреннана Джонсона, а Джеймс Мэддисон и Сон Хен Мин под вопросом.



Защитник Трент Александер-Арнольд оправился после травмы задней поверхности бедра и снова готов играть за "Ливерпуль". Стефан Байчетич и Тиаго Алькантара отсутствуют.