Ходжсон подтвердил потерю Хендерсона с травмой

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон дал пессимистичный прогноз насчет состояния здоровья голкипера Дина Хендерсона.

Купленный минувшим летом у "Манчестер Юнайтед" Хендерсон получил мышечную травму в начале проигранного матча Кубка Лиги против своего бывшего клуба в минувший вторник (3:0).



В субботу "Пэлас" снова сыграет против "Юнайтед", уже в рамках Премьер-Лиги, и в преддверии этого матча Ходжсон дал понять, что Хендерсон задержится в лазарете.



"Он прошел обследование. Первичное обследование дало не очень приятные результаты, мне жаль это говорить. Через неделю он пройдет еще одно обследование, и, возможно, нам с ним повезет, и оно покажет менее значительное повреждение, но на первый взгляд это не похоже на хорошие новости".



"Со вторника ничего не изменилось. Никто не вернулся в строй, поэтому у нас тот же подбор игроков, что и был в Манчестере во вторник", — цитирует Ходжсона Evening Standard.